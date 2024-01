DIA potvrzuje: Občanku do mobilu si přidáte už za dva týdny!

Pokud jste se těšili na to, že si hned na začátku roku 2024 nahrajete do svých smartphonů občanské průkazy, kterými bude možné částečně nahradit jejich fyzické verze, pak možná nyní zažíváte mírné zklamání. Před Vánoci jsme se totiž ústy tiskového mluvčího Digitální a informační agentury (DIA), která má právě tvorbu elektronických občanek pro mobily na starosti, dozvěděli, že se spuštění celé novinky kvůli zdržení schválení potřebného zákona odkládá na druhou polovinu ledna. Jak se však nyní zdá, druhá polovina ledna je naštěstí v očích DIA skutečně obdobím kolem 16. ledna a nikoliv až úplný konec měsíce. Vyplývá to alespoň z informací, které se před chvílí objevily na sociálních sítích DIA.

„eDoklady jsou alternativou ke klasickému občanskému průkazu. Jedná se o mobilní aplikaci pro iOS a Android, která bude ke stažení už za dva týdny a slouží k „offline“ prokazování, tedy při osobním styku. S eDoklady budete moct prokázat svou totožnost na úřadech, od července Policii a od roku 2025 například i na Poště. Cílem eDokladů je mimo jiné připravit občany, úředníky i firmy na příchod evropské digitální peněženky, kterou bude možné prokazovat se napříč státy EU. Pro více informací doporučujeme navštívit https://edoklady.gov.cz,„ píše DIA na svých sociálních sítích v příspěvku zveřejněném dnes dopoledne. Zdá se tedy, že další odklad občanek v mobilu již nehrozí. Ještě donedávna se přitom počítalo s tím, že občanky v mobilech budeme moci používat již od 1. 1. letošního roku, což se však bohužel nepovedlo. Více se dočtete v našem starším článku níže.

Pro úplnost se sluší připomenout, že občanky v mobilu nebudou alespoň zprvu plnohodnotnou alternativou fyzických kartiček. Povinnost eDoklady přijímat bude úřadům nabíhat postupně a to konkrétně takto: