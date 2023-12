Občanka v mobilu se odkládá!

Doufali jste, že si hned v prvních dnech příštího roku stáhnete do vašich smartphonů aplikaci eDoklady, nahrajete si do ní občanku a záhy ji začnete využívat na prvních úřadech, které tuto formu identifikace budou podporovat? Pak pro vás máme špatnou zprávu. Portál Lupa totiž oslovil ohledně vydání aplikací mluvčí Digitální a informační agentury (DIA), která má její vývoj a vydání na starost, dle které se plánované vydání odkládá. Nemusíte však zoufat, odložení je mírné.

Přestože jsme ze strany Digitální a informační agentury, ale třeba i úst Ivana Bartoše v předešlých měsících nesčetněkrát slyšeli, že by se vše mělo rozběhnout hned od začátku roku 2024, mluvčí DIA výše zmíněnému portálu sdělila, že kvůli tomu, že se včas nestihne schválit příslušný zákon, je nutné vydání mírně odložit. Konkrétně bychom se měli eDokladů v App Store a Google Play dočkat až ve druhé polovině ledna. To proto, že změna zákona nabude právní účinnosti až po 15 dnech po zveřejnění ve sbírce zákona a jelikož tato lhůta zatím neběží, logicky je třeba vše mírně odložit. Jen pro zajímavost, teprve včera dal občankám v mobilu „zelenou“ senát, přičemž nyní je třeba vše stvrdit podpisem prezidenta republiky. Jedná se sice o formalitu, avšak až poté se dostanou občanky v mobilu do sbírky zákona, od čehož poběží právě lhůta 15 dnů.

Byla by však chyba si myslet, že jakmile bude možné občanku do mobilu nahrát, půjde se s ní prokázat okamžitě všude. Již v minulosti byl totiž zveřejněn harmonogram, ze kterého vyplývá, že „plnou kompatibilitu“ s úřady a jinými orgány získá občanka až relativně za dlouho. Harmonogram naleznete níže s tím, že přesný den v daném měsíci ještě není jasný právě kvůli výše zmíněné zápletce:

Povinnost eDoklady přijímat bude úřadům nabíhat postupně.

Od ledna 2024 budou mít tuto povinnost ústřední správní úřady, s výjimkou zastupitelských úřadů.

Od července 2024 orgány veřejné moci, které nejsou ústřední, a dále kraje a obce s rozšířenou působností.

Od čedna 2025 ostatní úřady a subjekty, které mají ze zákona povinnost ověřovat totožnost.

Pokud se ale některé státní nebo soukromé subjekty dobrovolně rozhodnou ověřovat digitální údaje sami od sebe, budou mít tu možnost už od 1. ledna 2024.

Zároveň je třeba mít na paměti to, že občanka v mobilu bude platit jen na území České republiky. Pokud tedy vyrazíte do zahraničí, bude třeba s sebou stále mít občanku ve fyzické verzi.