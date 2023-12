Občanky v mobilu jsou za dveřmi! Senát je schválil, stačí už jen poslední podpis

Digitální doklady v mobilu se stanou od příštího roku realitou. Dnes totiž schválili potřebnou legislativu i senátoři, čímž de facto dali předposlední „zelenou“ možnosti využívání elektronických dokladů v čele s občankami či řidičáky. Poslední „zelenou“ elektronickým dokladům musí dát prezident republiky Petr Pavel, což je však již naprostá formalita a realizaci této novinky tak lze považovat prakticky za hotovou věc.

Dnes prolétly eDoklady senátem a zbývá podpis prezidenta! Pojďme si zopakovat nejdůležitější body. – Spouštíme v půlce ledna

– Hlavní je bezpečnost. Ukážete jen to co je potřeba, nic navíc!

– Vše je dobrovolné, plastové kartičky se neruší

– Náběh bude postupný. Teď ministerstva… — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) December 20, 2023

„Každý si tak bude již brzy moci vybrat, zda bude nadále využívat občanku v podobě plastové kartičky, nebo zda si ji stáhne do mobilu. Celé použití bude velmi snadné, prostě si stáhnete aplikaci, zaregistrujete se a používáte. A kdybyste mobil ztratili, můžete eDoklady na dálku vypnout a odpadá obíhání úřadů kvůli vystavení nového průkazu,“ komentoval již dříve pro novinky.cz vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš za Piráty. Jste-li tedy příznivci fyzických kartiček, o tuto možnost samozřejmě nepřijdete. Pro ty z vás, kteří chtějí využívat modernější řešení, tu pak od ledna bude nová aplikace eDoklady, do které půjde v první vlně nahrát občanský průkaz. Instituce, které jej budou v digitální formě uznávat, pak budou postupem času přibývat, přičemž například od léta bude přijímat elektronické občanky i policie, úřady práce či finanční úřady. Bohužel, toto řešení nebude možné uplatnit v zahraničí, do kterého si tak budeme muset i nadále vozit fyzické občanky.