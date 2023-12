Ještě než se pustíte do čtení následujících řádků, rádi bychom vás upozornili na to, že jsou věnovány primárně uživatelům, kteří pod stromečkem nalezli svůj první Apple produkt. Právě ti totiž rady z tohoto článku využijí nejvíce (a pravděpodobně i jediní).

Našli jste (nebo vás ještě čeká) pod stromečkem AirTag? Gratulujeme – AirTag je totiž skvělý a užitečný pomocník, který se vám určitě bude hodit. Tento lokalizační přívěšek z dílny společnosti Apple vám pomůže najít klíče, peněženku, kufr, ale třeba také vašeho domácího mazlíčka. Jak využít AirTag na maximum?

Spárování a připojení

Po vybalení AirTagu je nezbytné jej spárovat s vaším iPhonem. Nemusíte se bát, nejedná se o nic složitého. Stačí z AirTagu sejmout plastovou fólii, přiblížit jej k iPhonu, a poté, co se zobrazí uvítací obrazovka, začít postupovat podle pokynů na displeji. Spárování můžete provést také v nativní aplikaci Najít, kde v sekci Předměty klepnete na ikonu + v pravé části rozhraní, a poté na Přidat AirTag.

Umístění AirTagu

Co se umístění AirTagu týče, záleží čistě na vašich potřebách a fantazii. AirTag můžete vložit do peněženky nebo jej umístit do příslušného pouzdra a zavěsit na klíče, tašku, batoh nebo třeba kufr. Existují také obojky pro zvířata, do kterých lze vložit AirTag, nebo třeba náramky. AirTag můžete také připevnit například k dálkovému ovladači pro Apple TV:

Funkce

Pro správu AirTagu je nezbytná nativní aplikace Najít. Zde můžete přejmenovat předměty, prozvonit je, označit jako ztracené, nebo třeba začít AirTag sdílet s další osobou. Nejprve spusťte aplikaci Najít a ve spodní části obrazovky klepněte na Předměty. Poté klepněte na příslušný AirTag a zobrazí se vám karta s dalšími možnostmi – můžete si zde přehrát zvuk na AirTagu, zahájit místní hledání s přesnou navigací (u kompatibilních iPhonů), označit AirTag jako ztracený, a zcela ve spodní části karty najdete možnosti přejmenování a odstranění.

Sdílení AirTagu a přizpůsobení oznámení

Pokud máte iPhone s iOS 17 a novějším, můžete AirTagy také sdílet s dalšími osobami. Stačí spustit aplikaci Najít, klepnout na Předměty -> název předmětu, a v kartě ve spodní části displeje klepnout v sekci Sdílet AirTag na Přidat osobu. Můžete si také nastavit upozornění na případné zapomenutí předmětu, opatřeného AirTagem. Na kartě AirTagu klepněte na Upozornit na zapomenutí, aktivujte příslušnou funkci, a pokud chcete, můžete zde také nastavit výjimky, jako je třeba domov, práce nebo škola.