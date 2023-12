Jak vybrat správnou velikost řemínku pro Apple Watch

Nejen nad velikostí nebo chcete-li úhlopříčkou těla Apple Watch byste se měli při koupi důkladně zamýšlet. Velmi důležitý je totiž u těchto hodinek i řemínek k nim a jeho ideální výběr. Jen tak vám totiž budou Apple Watch jako celek přinášet maximální možnou radost a komfort. Jak tedy správnou velikost a typ řemínku vybrat?

Ani velký, ani malý

Jelikož je na trhu obrovské množství řemínků nejrůznějších typů, neexistuje žádná specifická rada ve stylu “váš obvod zápěstí je 15 cm, zapínejte proto na páté dírce”. Určitá pravidla však přeci jen existují a majitelé Apple Watch by se podle nich měli rozhodně řídit – chtějí-li tedy z hodinek dostat maximum. Kvůli senzorům pro monitoring zdraví na spodku Apple Watch je totiž potřeba je nosit relativně pevně přitažené na ruce, ale zase samozřejmě nikoliv tak, aby vás hodinky škrtily. Jedině tak totiž budete schopni docílit přesného monitoringu tepové frekvence, tedy jedné z nejoblíbenějších funkcí tohoto produktu. Pokud byste totiž hodinky nosili příliš volně, senzory by zkreslovaly data a ukazovaly vám ve výsledku výrazně rozdílné hodnoty než při správném nošení. U příliš utažených hodinek si pak zase ruku “přiškrtíte”, což bude ve výsledku samozřejmě velmi nepříjemné. Obecně bych proto doporučoval takové stažení hodinek, které vám při přímém pohledu na ciferník jen velmi mírně stlačí na místech styku řemínků s kůží ruku. Otestovat můžete toto utažení například zatřesením ruky, při kterém byste měli cítit nepatrný pohyb hodinek stále na jednom místě. Pokud pak máte řemínky se dvěma velikosti koncovek (takto je balí například Apple), doporučuji v případě, že vám menší koncovka je (byť na poslední otvory) sáhnout právě po ní. Hodinky totiž sedí obecně lépe, když je drží jen “jedna vrstva” řemínku a nikoliv dvě, kdy jedna je podvlečená pod druhou kvůli nutnosti skrytí přečuhujícího konce.

Fotogalerie Microsoft Word - Contact Urticaria Caused by the Apple Watch_Fin Apple-Watch-poranění Vyrážku můžete mít samozřejmě od jiných typů hodinek AppleWatchAllergieRetinaBoys-960x450 Vstoupit do galerie

Typ vybírejte především podle aktivity

Co se týče typu řemínku, při jeho výběru stačí použít selský rozum a pro určité aktivity používat jen ty typy řemínků, které se pro ně z logiky věci hodí. To jinými slovy znamená, že pokud půjdu běhat, asi není úplně rozumné vyrazit s koženým či kovovým řemínkem, jelikož to bude jednak velmi nepohodlné a jednak tím neumožním pokožce pod řemínkem dýchat, kvůli čemuž se poté můžu potýkat s nepříjemným eksémem způsobeným podrážděním zpocené kůže. Pro sportování lze tedy doporučit například nylonové provlékací smyčky, které dokáží skvěle odvádět pot a zároveň umožňují pokožce pod nimi dýchat, nebo silikonové sportovní řemínky s otvory, které též zajistí dostatečný tok vzduchu kůži. U klasických plných sportovních řemínků ze silikonu bych pak byl už trochu opatrnější, jelikož se mi osobně několikrát stalo, že mi kůži při sportování solidně podráždily, byť jsem je neměl nikterak výrazně přitažené. Samozřejmě však platí, že kůže každého z nás je jinak citlivá a reaguje tedy na všechny vnější podněty úplně jinak.

Pokud chodíte plavat, asi nejlepší volbou jsou řemínky silikonové, protože s nimi logicky voda nic nedělá. Naopak kůže či nylon není do vody zrovna dobrou volbou – kůže kvůli možnému trvalému poškození a nylon kvůli tomu, že celkem dost saje vodu a po dokončení plaveckého tréninku tedy může být nepříjemně vlhký, což zejména v zimních měsících tak úplně ideální není. Při běžném používání hodinek je pak samozřejmě zcela jedno, jaké řemínky využíváte, jelikož svou kůži pod nimi nevystavujete žádným extrémnějším situacím.

Obecně by se tedy dalo říci, že klíčem k pomyslnému řemínkovému úspěchu je to mít řemínků více a měnit je ideálně podle aktivity. Jedině tak totiž lze docílit stoprocentní bezproblémové “funkčnosti” za všech okolností. Osoby s méně citlivou kůží pak mají v tomto směru výhodu v tom, že jim stačí řemínků méně než těm, kteří trpí kůží citlivou.