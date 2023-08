95% všech řemínků Apple Watch je pokryta nebezpečnými bakteriemi. Tyto typy jsou nejrizikovější!

Apple Watch představují pro řadu lidí něco, co odkládají pouze v momentě, kdy je musí nabíjet. Přesto, že většina lidí, kteří Apple Watch vlastní je téměř nesundávají z ruky, obsahují jejich řemínky extrémní množství nebezpečných bakterií. Tvrdí to výzkum vědců z Florida Atlantic University (Studie byla publikována v časopise Advances in Infectious Diseases.), kteří provedli studii řemínků pro Apple Watch a další nositelnou elektroniku. Do studie byla zahrnuta většina běžně používaných řemínků, tedy těch, které jsou vyrobeny z látky, gumy, kůže, plastu a kovů, včetně zlta a stříbra. Cílem bylo zjistit, jaké množství bakterií řemínky obsahují a které řemínky jsou na usazování bakterií náchylnější.

Hned na začátku studie zjistila, že 95 % všech testovaných řemínků je kontaminováno nějakým druhem nebezpečných bakterií. Je důležité zdůraznit slovo nebezpečných, protože bakterie se přirozeně vyskytují v našem okolí, na naši kůži a tak dále. Studie se tedy zaměřovala samozřejmě pouze na nebezpečné bakterie. Nejběžnějším typem bakterií přitahovaných řemínky Apple Watch je takzvaný Staphylococcus spp., který může způsobit stafylokokové infekce, a byl nalezen na 85 % pásků. Vědci však poukazují na to, že právě tuto bakterii na řemínkách očekávali.

Co je však překvapilo víc, bylo, že 30% všech řemínků obsahuje prevalence pseudomonas aeruginosa, což je typ zárodku, který podle CDC může způsobit zápal plic, infekci krve a další závažná onemocnění. Dále se pak zjistilo, že 60 % všech řemínků obsahuje bakterie E. coli. Právě bakterie E. coli pak mohou způsobit průjmy a střevní potíže. Tyto bakterie se pak přenáší pomocí fekálně-orálního přenosu.

Studie dokázala, že lidé, kteří používají své Apple Watch nebo další nositelnou elektroniku během tréninků a sportovních aktivit, mají na hodinkách výrazně větší množství bakterií než ti, kteří hodinky k podobným činnostem nepoužívají. Návštěvníci tělocvičny vykazovali nejvyšší počty stafylokoků, což zdůrazňuje nutnost dezinfekce náramků poté, co se zapojí do náročné aktivity v posilovně nebo doma,“ uvádí studie.

Co se týká rozdílů v materiálech použitích na řemínky a počtu bakterií na nich, pak bylo zjištěno, že kovové řemínky obsahují velmi málo bakterií ve srovnání s ostatními materiály. Vědci se však domnívají, že je to tím, že je lidé nepoužívají ke sportu a tréninku, ale spíše pro společenské příležitosti nebo na běžné nošení. Z vědeckého hlediska je totiž rozdíl mezi povrchem kovového a gumového nebo například látkového řemínku pro bakterie srovnatelný. Podle studie je extrémně důležité, aby lidé své Apple Watch a dlaší nositelnou elektroniku dezinfikovali a čistili na základě doporučení výrobců. Apple k čištění Apple Watch vydal speciální dokument, ve kterém se dozvíte jeho doporučení.

Osobně bych pak doplnil také to, aby lidé čistili nejen řemínky a hodinky, ale taktéž samotné telefony a zejména pak jejich obaly. Pokud nemáte obal z kůže nebo textilu, pak nejjednodušším způsobem je jej umýt mýdlem pod tekoucí vodou, ideálně pak antibakteriálním mýdlem. A ačkoli nechci, aby si někdo poškodil své produkty a nechci abyste to brali jako doporučení, já osobně již dlouhé roky na vše používám dezinfekci, kterou používá většina nemocnic a koupíte ji v jakékoli lékárně. Je jedno jakou dezinfekci použijete, já mám zkušenost se Softasept ve spreji, kterou nastříkám na povrh ať už obalu nebo řemínku a po pár desítkách vteřin jej umyji pod tekoucí vodou mýdlem. Za celou dobu se mi nepovedlo nic poškodit, ovšem jak říkám, je to jen informace o tom, jak čistím řemínky a obaly já, nikoli rada.