Applu unikly z TestFlight terabajty beta her a aplikací pro iPhony! Nikdo neví, jak

Krátce před Vánoci má Apple na krku další nepříjemnost. Poté, co včera oznámil pozastavení prodejů Apple Watch v USA kvůli možnému porušení patentů, totiž před pár hodinami vypnul na povrch velký únik dat beta aplikací a her pro iPhony, které byly dostupné přes testovací aplikaci TestFlight v letech 2012 až 2015. A háček je v tom, že zatím nikdo neví, jak se to mohlo stát.

„Teraleak“, jak se úniku dat vzhledem k jeho objemu v řádu jednotek terabajtů přezdívá, se začal šířit před pár hodinami po sociálních sítích. Podle prvních průzkumů ze strany vývojářů či médií přitom skrývá tento únik učiněné poklady uplynulé dekády. Mezi tisíci her a aplikací lze totiž nalézt například i prototypy nikdy nevydaných her z universa Angry Birds či některé vydané, ale poté v brzké době smazané tituly jako například Infinity Blade. Bohužel, vzhledem k tomu, o jak staré soubory se jedná, je víceméně jasné, že na novějších zařízeních (jak z hlediska hardwaru, tak i softwaru) je nebude možné jakkoliv jednoduše spouštět. To proto, že budou postaveny na 32bitech a nikoliv 64bitech, které jsou jakožto jediné v současnosti podporovány. Je nicméně poměrně zajímavé, že i takto stará data jsou stále archivována, přestože je pro vývojáře jejich využitelnost již prakticky nulová. Určitým pozitivem je pak fakt, že tento únik není třeba považovat za jakkoliv závažný z hlediska ochrany osobních údajů, protože jejich aktuálnost by vzhledem ke stáří byla pravděpodobně velmi malá.