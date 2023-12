Apple si má brát úplatky od Visa a Mastercard

Agentura Reuters informovala o víkendu o do jisté míry neuvěřitelné žalobě, které musí Apple nyní čelit. Ta se točí konkrétně kolem úplatků, které má Apple přijímat od společností Visa a Mastercard, které mají být přitom opravdu vysoké. Důvod je přitom jednoduchý – „klid“, který za něj od Applu Visa a Mastercard získá.

Žalobci tvrdí konkrétně to, že díky úplatkům od Visa a Mastercard se Apple nepouští do vytváření vlastní platební sítě, která by jakkoliv konkurovala právě těmto dvěma společnostem. To by pro ně totiž bylo ve výsledku velmi závažné, jelikož jakékoliv pozměnění nynějšího systému platebních sítí by mohlo znamenat snížení poplatků za zpracování kreditních a debetních karet pro obchodníky a tedy menší tok peněz pro Mastercard a Visu. Možná ještě zajímavější je pak to, že právě kvůli těmto úplatkům si má Apple alespoň zčásti držet NFC jen pro Apple Pay, jelikož jakékoliv jeho větší otevření by mohlo opět Mastercard či Visu poškodit. Jelikož je však celá zápletka zatím na úplném začátku a o žalobě nemáme příliš mnoho informací, nemá smysl dělat jakékoliv ukvapené závěry. Pravda totiž může být ve výsledku kdekoliv.