Nejen Apple Pay! Apple chce v EU umožnit na iPhonu využívat i další platební služby

Zdá se, že na území Evropské unie neskončí v dohledné době na iPhonech jen výsostné postavení App Storu, ale taktéž Apple Pay. Podle informací agentury Reuters totiž nabídl Apple evropským orgánům ve snaze ukončit ve svůj prospěch nynější antimonopolní vyšetřování otevření NFC na iPhonech, které využívá právě Apple Pay.

Co přesně návrh Applu směrem k EU obsahuje sice zdroje Reuters zatím neprozradily, nicméně vzhledem k tomu, že právě Apple Pay coby jediná platební metoda, která může na iPhonech využívat jejich NFC, ležela regulátorům v žaludku, je prakticky 100% jisté, že se otevření točí mimo jiné právě kolem zpřístupnění NFC jiným platebním metodám. Pokud se pak ptáte, co by to v reálu vlastně znamenalo, odpověď je naprosto jednoduchá – příchod dalších platebním metod na iPhony v čele s Google Pay a tak podobně. Právě tím by se totiž ve výsledku „vliv“ Apple Pay na iPhonech snížil, což by mělo regulačním úřadům stačit k tomu, aby jablečnou platební službu přestali považovat za protisoutěžní. Nejlepší však bude, když počkáme na další detaily, které nám celou záležitosti více přiblíží.