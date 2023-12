Apple ukázal prvním šťastlivcům jejich prostorová videa z iPhonů 15 Pro na Vision Pro

Jednou z nejzajímavějších novinek nedávno vydaného operačního systému iOS 17.2 je podpora natáčení prostorového videa iPhony 15 Pro a 15 Pro Max. Určitým paradoxem je sice to, že Apple zatím nebízí možnost, jak si jej přehrát, jelikož prvním produktem umožňujícím přehrávání prostorového videa bude až Vision Pro plánovaný na jaro, první šťastlivci si jej však už přeci jen mohli prohlédnout naživo. Apple totiž včera pozval hrstku zahraničních novinářů do svých kanceláří v USA, kde jim zapůjčil Vision Pro právě pro přehrání jejich vlastních prostorových videí, které si měli v předešlých dnech natočit. Co na něj říkají?

Všichni novináři, kteří tuto možnost od Applu dostali, jsou veskrze nadšeni. Například Scott Stein z CNETu si na Vision Pro přehrával videa svých blízkých, přičemž při jejich sledování měl dle svých slov skoro až pocit, že se jedná o realitu a že jsou jeho blízcí skuteční. O zcela dokonalý zážitek se však podle něj nejedná. Omezení natáčení na 30 snímků za sekundu je totiž dle něj u scén, které jsou plné pohybu, vcelku viditelné. Pomalejší scény jsou nicméně přehrávány hezky plynule, což je rozhodně fajn. Za pochvalu dále stojí i to, v jaké kvalitě jsou na Vision Pro zobrazovány HDR fotky. Ty jsou dle něj kvalitativně srovnatelné s jejich zobrazením na Macu či na HDR televizi.

Podobný dojem z headsetu má i Lance Ulanoff z TechRadaru, kterého dle jeho slov překvapilo, jak kvalitní a zároveň pohlcující prostorová videa konzumovaná přes Vision Pro jsou. Například panoramatické snímky vám dle jeho slov odhalí detaily, kterých jste si doposud nevšimli. Co se pak týče videa, to je velmi realistické a dokážou ve vás vyvolat emoce. Pokud pak budete sledovat videa z rodinných oslav a tak podobně, která jsou vašemu srdci blízká sama o sobě, pak můžete očekávat emoce opravdu velké. Applu se tedy skutečně podařilo kouzlit.

S poměrně zajímavou myšlenkou přišel Raymond Wong z Inverse. Ten si na Vision Pro přehrával svým způsobem obyčejná videa z kanceláře a baru se svými kolegy, která ho dle jeho slov sice opravdu zaujala svou kvalitou, avšak nemyslí si, že je bude chtít ve Vision Pro vidět znovu. Respektive, že se jedná o obsah, který by bylo třeba sledovat jinak než přes displej iPhonu. Právě to tak dle něj dost možná zapříčiní, že využitelnost Vision Pro pro přehrávání prostorových videí nebude tak velká, jak Apple možná očekává, jelikož si lidé zkrátka uvědomí, co pro ně má a co naopak nemá smysl natáčet v prostorovém formátu.

Zatímco Wong asi Apple svými slovy tak úplně nepotěšil, byť se samozřejmě jedná jen o názor jednotlivce, Josh Rubin z Cool Hunting svým hodnocením zcela určitě zabodoval. To proto, že zjistil, že i když iPhone při natáčení prostorového videa varoval před tím, že je v záběrech málo světla, ve výsledku bylo video přehrávané přes Vision Pro ostré a neobsahovalo a bez šumu. Zdá se tedy, že si Vision Pro poradí i s tímto. Rubin nicméně ve svém hodnocení upozornil taktéž na to, že výrazně pohyblivý obsah konzumovaný v prostorovém videu může vést k nevolnosti a dezorientaci.

Podtrženo, sečteno – prostorová videa přehrávaná na Vision Pro vypadají alespoň podle série prvních hodnocení velmi dobře a uživatelé se tedy rozhodně mají na co těšit. Jedním dechem se ale sluší dodat, že jejich využitelnost možná nebude tak obří, jak uživatelé v tuto chvíli doufají, respektive jak by nejspíš chtěli, aby byla. Realita ale může být nakonec samozřejmě úplně jiná.