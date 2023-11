Čím víc se dozvídám o Apple Vision Pro, tím víc si chci koupit konkurenci

Když Apple na letošní vývojářské konferenci světu představil Vision Pro, zcela upřímně musím přiznat, že jsem si z něj na zadek úplně nesedl. Nikoliv však proto, že by se technologicky nejednalo o naprosto neuvěřitelné zařízení, jelikož tím Vision Pro bezesporu je, ale spíš proto, že mě Apple zkrátka tehdy nedokázal úplně přesvědčit o tom, proč bych jej vlastně měl chtít. Tehdy jsem si říkal, že to možná jen chce čas a i já jakožto technologický fanoušek v sobě nakonec pomyslnou jiskru zvědavosti a smyslnosti zažehnu a první generací headsetu si přeci jen udělám radost. A čím dál představení Vision Pro je a tedy čím blíž je i jeho start prodejů, tím jistější si jsem v tom, že si AR/VR headset koupím – jen nebude od Applu.

Jak to myslím? Jednoduše tak, že čím dál tím víc se na dění ve světě AR/VR headsetů zaměřuji, tím víc mi dochází, že Apple ukázal vlastně „jen“ to, co již existuje v podstatně propracovanější verzi. To je sice na jednu stranu super, avšak myslím si, že jen pro hrstku lidí. Žijeme totiž ve světě, kde je podobným typem produktu stále valná většina uživatelů včetně mě zcela nepolíbená a tak si zkrátka nedokáže obhájit zaplatit částku pohybující se kolem 100 000 Kč za něco takového, když zkrátka neví, jak přesně by to vlastně využít. Přiznám se, že to vlastně nevím tak úplně ani já. Respektive, vím, že mě zobrazování si ploch z macOS ve virtuálním prostoru tak úplně neláká, protože mám rád práci s monitorem, v ničem mě neomezuje a zkrátka si úplně nedokážu představit, že bych pracoval s brýlemi na obličeji. Co si však představit naopak dokážu, je sledování filmů, hraní her či třeba procházení mých fotek a videí natočených na iPhone právě na virtuálním displeji headsetu. A právě zde přichází hlavní zádrhel. Tohle totiž už samozřejmě lze.

iPhone Spatial Video on Meta Quest 3 🥽 Looks good. Sometimes very good. I expected that 1080p 30fps would look worse, but it all depends on the amount of light and your movement. “Spatial” video btw is a regular 3D video we all know and saw, but now it’s floating in your room… pic.twitter.com/xTB2DOK7x2 — Ben Geskin (@BenGeskin) November 14, 2023

Nemusíme chodit daleko, do nabídky neznámých headsetů či do sekcí produktů pro geeky za vyšší desítky tisíc korun. Zobrazit vám prostorové video dokáže hezky i headset Meta Quest 3, který je třeba teď na Alze k dispozici za necelých 17 000 Kč. Je to dost? Je, ale oproti 3500 dolarům se Quest 3 „za hubičku“. A přitom by třeba mě osobně poskytl přesně to, co bych tak nějak od Vision Pro chtěl – tedy konzumaci multimédií jinak, než jsem zvyklý. Ve tweetu níže můžete vidět například přehrávání 3D vzpomínky ve formě prostorového videa na Quest 3 pomocí aplikace Wist. Přesně na tohle přitom láká i Apple.

Jasně, můžeme se zde začít bavit o tom, že kvalita podání výstupu u Meta Quest 3 bude zcela jiná než u Vision Pro, ale ruku na srdce, budou tohle masy řešit? Upřímně si myslím, že ne a že bude rozhodovat právě cena, která hraje do karet řešení od Mety. Jasně, technicky je horší než to od Applu, ale je to přesně ta vstupenka do světa AR/VR, kterou věřím, že bude dávat leckomu daleko větší smysl než koupě drahého Vision Pro a to i za cenu omezení.

Spatial videos on Apple Vision Pro are certainly cool, but I’m already taking 3D immersive videos using my iPhone and viewing them in mixed reality on Meta Quest 3 This is one of the most WOW moments I’ve experienced with technology. Recorded memories are in pretty good… pic.twitter.com/S53ElYXejT — Ben Geskin (@BenGeskin) November 11, 2023

Nechápejte mě prosím tak, že produkt Applu haním a odrazuji vás od jeho koupě. Jen mi zkrátka zatím připadá, že je z hlediska komplexnosti zkrátka naprosto mimo jakési chápání většinové společnosti a úplně si nemyslím, že je Apple v několika nadcházejících letech schopen přijít s něčím, co by se dalo považovat jako vstupenka do jeho AR/VR světa podobně cenově dostupná jako Meta Quest 3 či jiné headsety. Upřímně doufám, že se v tomto směru pletu a za pár let budu psát o tom, že jsem nadšený z toho, že Apple představil ne tak ambiciozní AR/VR headset, avšak zato zkrátka takový, který už masová společnost ocení díky skvělému poměru cena – výkon. Pokud se tak však nestane, osobně si nemyslím, že svou komplexností bude Vision Pro a potažmo i další generace tohoto produktu schopen jakkoliv více zabodovat, když to, co zvládne on (byť lépe), dokáží i podstatně levnější řešení konkurence. A jak vnímáte Vision Pro vy?