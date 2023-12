To to trvalo! Apple konečně pochopil, jak má zpropagovat nejlepší funkci iPhonů 15 Pro Max

Jestli si iPhony 15 Pro Max za něco zaslouží bezesporu pozornost, pak je to jejich fotoaparát. Jako první iPhony vůbec totiž nabízí teleobjektiv s pětinásobným optickým zoomem, se kterým se dají vyčarovat skutečné zázraky. Jeho kvalita je totiž opravdu velmi dobrá a jak se postupem času ukazuje, totéž v bledě modrém lze logicky říci i o jeho využitelnosti. O to paradoxnější je proto to, že Applu trvalo vlastně až do nynějška přijít na to, jak co nejlépe pětinásobný optický zoom iPhonů 15 Pro Max zpropagovat. Odpověď měl přitom před nosem dlouhé měsíce.

Apple extrémně silný v propagaci kvality fotoaparátů svých iPhonů skrze kampaň Shot on iPhone. Háček je však v tom, že teleobjektiv iPhonů 15 Pro Max přes ní zatím příliš promovat nechtěl a leckdo jej tedy jako zázrak tak úplně nevnímal. Když však před pár hodinami kalifornský gigant nahrál na svůj oficiální instagramový profil krátké video zachycující frontmana Coldplay, který je přiblížený právě pětinásobným zoomem, díky kterému je krásně vidět, setkal se s bouřlivými ohlasy. Co naplat, že podobných videí jsou na Instagramu i jiných sociálních sítích mraky. Až nynější uchopení tohoto formátu Applem dokázalo uživateli pořádně „zatřást“.