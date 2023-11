Absence této funkce iPhonu 15 Pro Max mě coby majitele iPhonu 15 Pro štve čím dál víc, do letoška mi přitom vůbec nechyběla

Říká se, že člověk si uvědomí naplno, co měl až v momentě, kdy o to přišel. Tak přesně tato myšlenka se honí v hlavě v posledních týdnech čím dál častěji i mě, avšak naštěstí jen v souvislosti s mým iPhonem 15 Pro, který používám jak v pracovním, tak i osobním životě. Jedná se o super telefon, který se mi líbí designově, baví mě funkcemi a zkrátka je takřka takový, jaký by měl dle mého být. Slovo „takřka“ je nicméně v předešlé větě velmi důležité. Čím dál víc totiž na vlastní kůži pociťuji, že k dokonalosti mě osobně u tohoto telefonu chybí pětinásobný optický zoom z iPhonu 15 Pro Max. A v následujících řádcích se vám pokusím své myšlenky co nejlépe přiblížit.

Nebudu vám lhát. Když Apple v září iPhone 15 Pro a 15 Pro Max představil, nepatřil jsem vyloženě mezi ty, kteří by si z pětinásobného optického zoomu sedli vyloženě na zadek, ba právě naopak. Razil jsem spíš myšlenku, že se člověk daleko častěji octne v situacích, kdy je pro něj výhodnější využít trojnásobný optický zoom, který iPhony nabízely doposud, než pětinásobný, který na iPhonech 15 Pro trojnásobnou optiku nahradil. Jak však chodím s iPhonem 15 Pro v poslední době čím dál tím víc po venku a snažím se na něj fotit, tím víc si uvědomuji, že trojnásobný zoom už mi vlastně nestačí, byť doposud (myšleno do iPhonu 14 Pro) stačil. Proč? Jednoduše proto, že mám v hlavě určitou představu o fotce a zatímco doposud jsem věděl, že jí s iPhonem 14 Pro prostě vyfotím stejně jako se 14 Pro Max, nynější rozdíl v objektivech zkrátka člověka nahlodává.

Ještě víc jsem byl nahlodaný poté, co jsem s iPhonem 15 Pro Max strávil jeden den a mohl si jej vyzkoušet právě vedle iPhonu 15 Pro právě z hlediska jeho fotoschopností. V tu chvíli jsem si naplno uvědomil, že pětinásobný zoom nejenže má smysl, ale přijde mi, že má smysl daleko větší než právě trojnásobný. Odpověď na otázku, proč tomu tak je, přitom není složitá – protože mezi dvoj a trojnásobným optickým zoomem není až tak velký skok v přiblížení, zatímco ve dvoj a pětinásobném zoomu už je ten rozdíl sakra znát. Jen pro pořádek – nechápejte mě prosím tak, že bych s trojnásobným zoomem iPhonu 15 Pro nebyl spokojený, jelikož to naopak jsem. Letos je to ale jiná spokojenost než třeba loni, když víte, že je k dispozici i něco lepšího, zatímco loni nic takového nebylo.

Apple nás tak po letech stejných iPhonů řady Pro (samozřejmě vyjma výdrže baterie) opět dostal do situace, kdy je třeba se rozhodnout, zda je pro vás přednější kompaktnost, nebo zajímavěji poskládaný fotoaparát. A ač se zprvu může zdát kompaktnost jasným vítězem, pokud jste ještě iPhone 15 Pro (Max) nekoupili a přemýšlíte nad tím, doporučuji se nad výběrem ještě pořádně zamyslet, protože první dojem může do jisté míry klamat. Já třeba nyní otevřeně přiznávám, že ač mám svůj iPhone 15 Pro moc rád a baví mě na něm jeho kompaktnost, věřím, že by mě více bavil právě iPhone 15 Pro Max, přestože pro mě po představení právě z důvodů popsaných výše nepřipadal v úvahu. Takže ano, nyní bych po zkušenostech z předešlých měsíců spíše sáhl po modelu 15 Pro Max než 15 Pro, ptáte-li se na tohle. Pro příště tedy už budu určitě moudřejší, bude-li tedy vůbec nějaké rozmýšlení „pro příště“ potřeba. V příštím roce totiž nejspíš nasadí Apple pětinásobný optický zoom i na menší iPhony Pro a nás tak od nutnosti vybírat mezi kompaktností a foťákem ušetří. A já myslím, že to bude jen a jen dobře.