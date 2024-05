Vydání GTA 6 bylo odloženo!

Obavy fanoušků po celém světě se naplnily. Přestože mělo dlouho očekávané GTA 6 nebo chcete-li Grand Theft Auto VI, jak zní oficiální název možná nejočekávanější videohry tohoto desetiletí, vyjít dle dříve zveřejněných očekávaných příjmů vydavatelství Take-Two Interactive ještě v tomto fiskálním roce, nakonec se tak nestane. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou vydavatelství zveřejnilo před pár hodinami při oznámení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí.

GTA 6 až za rok na podzim

Přestože se počítalo s tím, že GTA VI vyjde na jaře 2025, čemuž odpovídaly právě odhady očekávaných velkých příjmů vydavatelství, v tiskové zprávě nyní stojí, že GTA 6 vyjde až na podzim 2025. Naštěstí se tedy bude jednat „jen“ o odložení v horizontu několika měsíců, které až tak bolet nebude – tedy, pokud nedojde k dalšímu. Co se pak týče přesného měsíce vydání, nad tím zatím sice visí otazníky, v kuloárech se však šušká o září, jelikož právě v září vyšlo před lety GTA 5. Na druhou stranu, například GTA Trilogy: Remaster vyšlo až 11. listopadu, takže je jasné, že se Rockstar Games stojící právě za sérií GTA pozdějšího termínu vydání nebojí. Ostatně, pozdější termín vydání by dával smysl i s ohledem na Vánoce. Přeci jen, vhodné vydání by mohlo z GTA 6 učinit suverénně nejžádanější a neprodávanější dárek Vánoc 2025. No uvidíme.