Podívejte se, jak fotí iPhone 15 Pro Max. 5× přiblížení nás skutečně baví

V přímém srovnání toho iPhone 15 Pro Max oproti menšímu iPhonu 15 Pro nenabízí mnoho jiného. V první řadě jde vlastně jen o velikost displeje, velikost zařízení jako takového a tím pádem i velikost baterie. V řadě druhé zde ale máme tetraprisma, tedy 5x teleobjektiv, kdy má menší model jen klasické 3x přiblížení. Podívejte se, jak fotí iPhone 15 Pro Max na všechny svá ohniska.

Apple vylepšuje fotoaparáty svých iPhonů každý rok, a to i když zůstanou jejich papírové specifikace stejné. Hodně se děje v pozadí, a to i s ohledem na samotný software. S iPhony 15 Pro ale společnost od sebe oba modely odlišila, kdy se jí do většího zařízení povedl vměstnat nový teleobjektiv s delším 120mm ohniskem poskytující 5x přiblížení. K tomu jsou zde ještě různá ohniska u hlavního fotoaparátu, který nabízí 24, 28, 35 a 48 mm ohniska (a která nabízí i model 15 Pro). Vyjma toho prvního řečeného jde ale vlastně jen o softwarové přepočty a dopočty, což i tak vypadá na papíře poměrně hezky.

Jaký to všechno má vliv na výsledek? Můžete se podívat v galerii níže, ve které jsme jednu scénu fotografovali všemi ohnisky (vyjma makra). Poslední je pak 25x digitální přiblížení, které v určitých scénách vypadá ještě použitelně, v jiných naopak otřesně. Je to ale samozřejmé a nijak překvapivé. Dále si ještě můžete prohlédnout, jak iPhone 15 Pro Max pracuje s hloubkou ostrosti a jak votí v nočním režimu blízké objekty, a to i za použití přisvícení LED.

