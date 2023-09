iPhone 15 Pro Max a první dojmy z nejvybavenějšího iPhonu roku 2023 

V pátek začal Apple prodávat nové iPhony, a nám se samozřejmě dostaly do rukou k testování. Nejvybavenějším modelem letošní řady je bezesporu iPhone 15 Pro Max, protože obsahuje něco, co dosud žádný jiný iPhone – tetraprisma, neboli 5x teleobjektiv. Jaké jsou naše první dojmy ze zařízení?

V podstatě se dá říci, že je to ve všech hlavních ohledech jen nafouknutý iPhone 15 Pro s jeho výhodami i negativy. Titan je na první pohled líbivý, a to i ve své černé variantě, která je ve skutečnosti spíše tmavě šedou (což je dobře). Co vadí, je, že se skutečně hodně špiní otisky prstů. Krásné luxusní a drahé zařízení tak hned po pár minutách vypadá jako prase. Nicméně to se tak nějak tušilo, tak nějak se to napříč internetem také řeší.

S ohledem na design jsou ale zajímavější dvě jiné věci – velikost a váha. Díky i jen o tak málo menším rámečkům displeje je šasi menší, a tím se skutečně lépe drží. I ten milimetr prostě poznáte, kdy za to může i mírně zaoblený design hran. Co si zamilujete, je ta váha. I když je novinka o 19 g lehčí jak loňský top model, pocítíte to a iPhone 14 Pro Max už v ruce mít chtít prostě nebudete. K displeji jinak není moc co víc, protože to je cmd+v z loňského roku.

USB-C vizuálně nijak neruší, i když je nepatrně větší jak Lightning. Ale upřímně, zatím na něho nepřišla řada. Může za to samozřejmě MagSafe, takže k němu více nejspíše až v recenzi. Co ale jasně baví, je Akční tlačítko. Volba jeho funkce padla na rychlé spuštění aplikace Fotoaparát a je to skvělé. I poslepu tak aktivujete foťák a neunikne vám žádný záběr.

Když už jsme u toho fotoaparátu, tak odpověď zní: ANO. Tedy alespoň pokud se nyní bavíme o těch prvních dojmech. Tetraprisma zatím vypadá velice schopně, a to přiblížení je skutečně poutavé. Samozřejmě jej můžeme znát i z jiných telefonů, které umí i více, ale ve světě iPhonů je nejvíce právě toto a je to až neuvěřitelné. Nicméně neunáhleme se, více přineseme v postupných testech. K výkonu totiž také zatím není příliš co dodat, což platí i o výdrži. Na testování obojího bylo zatím příliš málo času.

