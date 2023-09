Překrásná Olomouc objektivem iPhonu 15 a 15 Pro

Studijní léta jsem jak já, tak i má přítelkyně prožili v Olomouci na Univerzitě Palackého. Přestože jsme se z tohoto města již před časem odstěhovali zpět do rodného hnízda, rádi se sem vracíme jednak zavzpomínat a jednak užít procházku v krásných, ale hlavně klidných ulicích centra města, ve kterém lze nalézt poměrně dost historických památek situovaných na malém prostoru. Díky tomu je tak lze obejít poměrně rychle a hlavně pěšky, což je rozhodně fajn. A jelikož jsme do Olomouce vyrazili ve sváteční den 28. září a to oba s novými iPhony v kapse, nafotili jsme pár momentek, které vám snad pomohou ještě více poznat a „pochopit“, v jakém duchu fotoaparáty nových „patnáctek“ vlastně fotí. Dopředu nicméně říkám, že jsme se nesnažili o žádné umělecké skvosty, ale zkrátka jsme jen „cvakali“, jak je u momentek běžné. Komentáře ohledně toho, že neumíme fotit, si tedy prosím nechte alespoň protentokrát od cesty, protože cílem tohoto článku skutečně není ukázat, co lze iPhonem 15 (Pro) vykouzlit, ale spíš v jakém duchu telefony vlastně fotí. Protože charakteristika fotek z iPhonů se mění de facto rok co rok.

Fotky z iPhonu 15 iphone 15 foto olomouc 1 iphone 15 foto olomouc 2 iphone 15 foto olomouc 3 iphone 15 foto olomouc 4 iphone 15 foto olomouc 5 iphone 15 foto olomouc 6 iphone 15 foto olomouc 7 iphone 15 foto olomouc 8 iphone 15 foto olomouc 9 iphone 15 foto olomouc 10 iphone 15 foto olomouc 11 iphone 15 foto olomouc 12 iphone 15 foto olomouc 13 iphone 15 foto olomouc 14 iphone 15 foto olomouc 15 iphone 15 foto olomouc 16 iphone 15 foto olomouc 17 iphone 15 foto olomouc 18 iphone 15 foto olomouc 19 iphone 15 foto olomouc 20 iphone 15 foto olomouc 21 iphone 15 foto olomouc 22 iphone 15 foto olomouc 23 iphone 15 foto olomouc 24 iphone 15 foto olomouc 25 iphone 15 foto olomouc 26 iphone 15 foto olomouc 27 iphone 15 foto olomouc 28 iphone 15 foto olomouc 29 iphone 15 foto olomouc 30 iphone 15 foto olomouc 31 iphone 15 foto olomouc 32 iphone 15 foto olomouc 33 iphone 15 foto olomouc 34 iphone 15 foto olomouc 35 iphone 15 foto olomouc 36 iphone 15 foto olomouc 37 iphone 15 foto olomouc 38 iphone 15 foto olomouc 39 iphone 15 foto olomouc 40 iphone 15 foto olomouc 41 iphone 15 foto olomouc 42 iphone 15 foto olomouc 43 iphone 15 foto olomouc 44 iphone 15 foto olomouc 45 iphone 15 foto olomouc 46 iphone 15 foto olomouc 47 iphone 15 foto olomouc 48 iphone 15 foto olomouc 49 iphone 15 foto olomouc 50 iphone 15 foto olomouc 51 iphone 15 foto olomouc 52 iphone 15 foto olomouc 53 iphone 15 foto olomouc 54 iphone 15 foto olomouc 55 iphone 15 foto olomouc 56 iphone 15 foto olomouc 57 iphone 15 foto olomouc 58 iphone 15 foto olomouc 59 iphone 15 foto olomouc 60 iphone 15 foto olomouc 61 Vstoupit do galerie