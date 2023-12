Jak v Poznámkách na iPhonu psát blokové citace

S příchodem operačního systému iOS 17 (potažmo iPadOS 17 a macOS Sonoma) zavedla společnost Apple ve své nativní aplikaci Poznámky hrstku užitečných nových funkcí. Některé z nich jsou viditelné na první pohled, jiné jsou spíše skryté. Mezi novinky, které nebyly na první pohled patrné, patří možnost psaní blokových citací v nativních Poznámkách.

Blokové citace je možné do nativních Poznámek zařadit jak ve verzích pro iOS a iPadOS, tak i v operačním systému macOS. My se v našem dnešním článku zaměříme konkrétně na to, jak v nativních Poznámkách na iPhonu či iPadu psát blokové citace.

Jak v Poznámkách v iOS 17 psát blokové citace

Pokud do poznámky v příslušné nativní aplikaci napíšete na iPhonu s iOS 17 a novějším blokovou citaci, zobrazí se příslušný text odsazený zleva. Pokud chcete do poznámky v iOS 17 zařadit blokovou citaci, postupujte podle následujícího návodu.

Spusťte nativní Poznámky.

Začněte tvořit novou poznámku nebo se přesuňte do poznámky, do které chcete zařadit blokovou citaci.

Na liště nad klávesnicí klepněte na Aa.

Vpravo dole klepněte na ikonku čtverce s linkou.

Napište citaci.

Pro přechod zpět k běžnému psaní stačí po dopsání příslušného textu dvakrát stisknout klávesu Enter. Nativní Poznámky nabízí od příchodu operačního systému iOS 17 ještě více funkcí pro formátování, sdílení i úpravu, díky čemuž mohou ještě lépe obstát před konkurencí.