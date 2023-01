Poznámky jsou nedílnou součástí iOS a dalších operačních systémů. Většina uživatelů vytváří nové poznámky jednoduše přímo z aplikace, někdy se ale můžete ocitnout v situaci, kdy poznámku potřebujete vytvořit co možná nejrychleji. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 způsobů pro rychlé vytvoření poznámky na iPhone.

Ovládací centrum

Nejběžnějším způsobem pro vytvoření rychlé poznámky je skrze ovládací centrum. To můžete totiž otevřít kdekoliv, klidně i na zamknuté obrazovce. Pro přidání prvku pro vytvoření nové poznámky do ovládacího centra přejděte do Nastavení → Ovládací centrum, kde níže v kategorii Další ovládací prvky klepněte na + Rychlá poznámka, čímž dojde k přesunutí mezi aktivní prvky. Po přidání už jen stačí kdykoliv otevřít ovládací centrum, klepnout na ikonu poznámky, zapsat ji a uložit.