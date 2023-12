Fotoaparát iPhonů 15 Pro (Max) se dočkal s příchodem iOS 17.2 těchto 2 vylepšení

Včera vydaný iOS 17.2 lze vzhledem k jeho novinkám i opravám bezpečnostních chyb označit bezesporu za důležitý. Pro majitele iPhonů 15 Pro (Max) je přesto tato aktualizace možná ještě o chlup důležitější. To proto, že na jejich telefony přináší dvě vylepšení fotoaparátu, která se rozhodně hodí. O těch jsme sice informovali již nedávno, kdy se obě objevily v betě, nicméně vzhledem k tomu, že ani věci přidané do bet nejsou 100% zárukou toho, že se objeví ve finální verzi, sluší se na obě novinky upozornit i nyní.

iOS 17.2 přináší konkrétně na iPhony 15 Pro (Max) podle popisku Applu následující:

Na iPhonech 15 Pro a 15 Pro Max je k dispozici natáčení prostorového videa, s nímž si můžete na Apple Vision Pro oživit vzpomínky ve třech rozměrech

Při natáčení malých vzdálených objektů teď teleobjektiv v iPhonech 15 Pro a 15 Pro Max ostří rychleji

Níže se pak můžete podívat na screenshoty po aktivaci prostorového videa pro přehrávání přes headset Apple Vision Pro.

Jak můžete sami vidět, video pro Vision Pro se bude natáčet v HD rozlišení při 30 fps, což není zcela upřímně žádný zázrak. Na to, jak bude vše vypadat naživo, bude nicméně lepší si počkat. I toho rozlišení se totiž může nakonec ukázat při přehrávání jako dostačující. Co se pak týče druhé novinky ve formě rychlejšího ostření teleobjektivu, tu jsme v redakci samozřejmě již zkoušeli, ale upřímně si úplně netroufáme tvrdit, že by bylo zrychlení jakkoliv výrazněji znát. Respektive, když na něj Apple láká, rychlejší určitě je, avšak oproti dřívějšku si jej všimnete jen stěží.