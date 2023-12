Apple vyhlásil válku aplikacím přinášejícím iMessage na Android!

V posledních dnech, týdnech a měsících jsme viděli ze strany vývojářů i výrobců androidích telefonů hned několik pokusů o přenesení služby iMessage z Apple produktů právě na Androidy. Všechny tyto pokusy nicméně po chvíli skončily nezdarem, přestože se zprvu zdálo, že by přeci jen mohly fungovat. Nyní je však zcela jasné, že je jakékoliv přenesení iMessage na Android pasé. Proč? Jednoduše proto, že nic takového Apple nedovolí.

Portálu 9to5mac a 9to5google se podařilo v průběhu včerejšího dne získat přímo od Applu vyjádření, ze kterého je jeho postoj více než jasný. To vzniklo primárně kvůli nedávnému vytvoření aplikace Beeper mini, která na Android iMessage dostala, nicméně šla na to nebezpečnou formou, kvůli které jí Apple odstavil. Její tvůrci sice našli skulinu, jak funkčnost obnovit, avšak Apple opět pracuje na tom, jak vše zlikvidovat. Bezpečnost je pro něj totiž v tomto směru zcela klíčová, což se rozhodl dát nyní hlasitě najevo. Poměrně zajímavé je přitom to, že po prvním znefunkčnění Beeperu mlčel a nikdo tedy příliš nevěděl, zda se jedná o chybu na straně tvůrce aplikace, nebo jí zařízl právě Apple. To je ale nyní již zcela jasné.

Oficiální vyjádření Applu zní konkrétně takto: „Ve společnosti Apple vytváříme své produkty a služby pomocí špičkových technologií pro ochranu soukromí a zabezpečení, které uživatelům umožňují mít kontrolu nad svými daty a udržovat osobní údaje v bezpečí. Podnikli jsme kroky k ochraně našich uživatelů tím, že jsme zablokovali techniky, které zneužívají falešné přihlašovací údaje k získání přístupu k iMessage. Tyto techniky představovaly významné riziko pro bezpečnost a soukromí uživatelů, včetně možnosti odhalení metadat a umožnění zasílání nevyžádaných zpráv, spamu a phishingových útoků. V budoucnu budeme pokračovat v aktualizacích, abychom naše uživatele ochránili.“

Na toto prohlášení reagoval tvůrce Beeper mini vyjádřením: „Stojíme si za tím, co jsme vytvořili. Beeper Mini uchovává vaše zprávy v soukromí a zvyšuje bezpečnost ve srovnání s nešifrovanými SMS. Každému, kdo tvrdí opak, rádi poskytneme celý náš zdrojový kód vzájemně dohodnuté třetí straně, aby zhodnotila bezpečnost naší aplikace.“ Je nicméně jasné, že jakékoliv „stojíme si za tím, že … “ je ve své podstatě vlastně úplně zbytečné, dokud se nad celou službou neslibuje Apple, na kterém vše stojí. A jelikož ten to v plánu evidentně nemá, s iMessage na Androidu se můžeme rozloučit i do budoucna.