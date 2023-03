Na Androidy míří iMessage! Má to ale háček

Jednou z hlavních výhod ekosystému Applu jsou bezesporu iMessage, tedy velmi zjednodušeně řečeno textové zprávy na steroidech umožňující mimo jiné i zasílání obrázků, videí a tak podobně. Jejich uzavřenost v ekosystému Applu je však ve výsledku i jedním z jejich největších háčků, jelikož v případě, že chce začít jablíčkář posílat fotky, videa a tak podobně uživateli s Androidem, musí vyměnit aplikaci Zprávy za některý z dostupných komunikátorů v čele s Messengerem, WhatsAppem či třeba Telegramem. To se má ale v dohledné době změnit.

Na konci loňského roku byla světu představena velmi zajímavá aplikace nesoucí název Sunbird Messaging, která by měla posílání iMessages na Androidy umožnit. Po její instalaci a aktivaci skrze telefonní číslo totiž uvidí protistrana využívající Apple produkty daného uživatele taktéž coby jablíčkáře, respektive jako někoho, kdo je schopen přijímat iMessages, přestože má Android zařízení. Samozřejmostí je pak i možnost posílat z Androidu přes tuto aplikaci iMessages a to v plnohodnotné formě, jak jsou v současnosti zvyklí i jablíčkáři. To však není ani zdaleka všechno. Jelikož je totiž hlavní myšlenkou aplikace jakési prolnutí více světů, je v plánu do ní kromě iMessage integrovat WhatsApp, Facebook a v budoucnu třeba i Microsoft Teams, Discord, Telegram, Signal a tak podobně. Zkrátka a dobře, stačit by měla jediná platforma pro komunikaci na všech známých komunikátorech.

Sunbird Messaging je v současnosti ve fázi alfa testování, do kterého má zatím přístup jen poměrně málo uživatelů. (Zkusit štěstí ohledně přihlášení se do testu můžete zde). K jejímu ostrému vydání by nicméně mělo dojít zhruba v polovině letošního roku, avšak s tím, že zprvu bude podporovat „jen“ iMessages, WhatsApp a Facebook. V nadcházejících letech a měsících má být pak updaty rozšířena o podporu dalších komunikátorů, díky čemuž se tak stane výrazně využitelnější. Určitá háček je sice v tom, že bude dostupná jen na Google Play a jeho iteracích v podobě Galaxy Store a Huawei App Gallery, nicméně minimálně hlavní trp z paty ve formě (ne)možnosti využívat iMessage vytrhne všem.