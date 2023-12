Včera večer postihl mnohé jablíčkáře výpadek Apple Pay, kvůli kterému nebyli schopní provést platby jak na eshopech, tak ani v aplikacích coby in-app platby. Bohužel, když se něco podobného stane, člověk v první chvíli vůbec netuší, zda je chyba na jeho straně, na straně obchodu či někde jinde. A to platí vlastně prakticky u všeho. Když například nefunguje Apple Music, člověk si klade otázku, zda nemá problém na svém zařízení, popřípadě s připojením k internetu a tak podobně. Nicméně minimálně to, zda není chyba přímo u Applu, se můžete dozvědět rychle a snadno. Jak na to?

Jak zjistit, zda má Apple Pay, iCloud, Apple Music či jiná služba Applu výpadek