Apple Pay má výpadek!

Pokud jste uživatelé Apple Pay a chystáte se v následujících minutách přes něj něco zaplatit na internetu, máme pro vás špatnou zprávu. Je totiž poměrně pravděpodobné, že se vám to nepodaří. Čím dál tím víc jablíčkářů totiž hlásí, že má Apple Pay pro platby na eshopech výpadek a stejně tak s ním nelze platit ani in-app nákupy v aplikacích. Problém navíc již přiznává i Apple na svých stránkách System Status Report, které monitorují chod jeho služeb. Právě to je však svým způsobem dobrá zpráva. Kalifornský gigant totiž evidentně již o problému ví a pracuje na jeho opravě. Doufejme tedy, že se vše podaří zprovoznit co nevidět a tato jednoduchá možnost placení se vrátí zpět „v plné síle“. Ne u každého se nicméně výpadek projevuje.

Stav Apple Pay lze zkontrolovat přes oficiální stránky Applu zde