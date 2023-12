Uniklo další vylepšení iPhonů 16 (Pro)! Bude široce využitelné

Od představení iPhonů 15 (Pro) nás sice dělí teprve pár měsíců, zraky mnoha fanoušků Applu se však již začínají upínat k příštímu roku a odhalení iPhonů 16 (Pro). Ty se totiž minimálně z dosavadních úniků zatím jeví jako velmi zajímavé, přičemž nejinak tomu je i po informaci, se kterou nyní přišel přední Apple analytik Ming-Chi Kuo. Co konkrétně se mu o iPhonech 16 (Pro) podařilo zjistit?

Kuovy zdroje tvrdí konkrétně to, že má Apple v plánu příští rok u iPhonů 16 (Pro) nasadit výrazně lepší mikrofony, které by měly mít „mnohem lepší poměr signálu k šumu“. Jinými slovy, měly by být daleko citlivější, díky čemuž dokáží lépe zachytit zvuk, což je pro ně samozřejmě naprosto klíčové. Díky kvalitnějším mikrofonům bychom se tak měli u iPhonů 16 (Pro) dočkat například lepšího audio výstupu při natáčení videa, kvalitnějších hovorů a v neposlední řadě i lépe reagující Siri. Právě kvůli ní má přitom Apple vylepšení mikrofonů plánovat. Své umělé asistentce totiž potřebuje zajistit to, aby lidem lépe rozuměla v každé situaci, kvůli čemuž je nezbytné, aby tomu šel hardware zařízení naproti.

Určitý háček je nicméně v tom, že výrazné zkvalitnění mikrofonů s sebou přinese jejich výrazné zdražení. Konkrétně by měl každý mikrofon vycházet zhruba na dvojnásobek ceny, kterou platí Apple nyní za mikrofony iPhonů 15 (Pro). Zda se tento cenový skok promítne ve výsledné ceně telefonu, či jej ještě Apple dokáže vyvážit ušetřením na jiném komponentu můžeme nicméně v současnosti maximálně hádat. Odhalení novinek je totiž natolik daleko, že otázka cenotvorby ještě není tak úplně na stole.