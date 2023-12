Přepracované akční tlačítko dorazí příští rok na všechny iPhony 16 a toto nabídne!

Jednou z nejzajímavějších novinek letošní generace iPhonů řady Pro je bezesporu akční tlačítko, které na nich nahradilo dosavadní přepínač tichého a hlasitého režimu. Přestože je jeho využitelnost zatím relativně malá, jelikož jej nepodporují aplikace a i samotný Apple pro něj má jen hrstku nastavitelných využití, potenciál má tento prvek rozhodně velký, jelikož dokáže zaktivovat nejrůznější funkce daleko rychleji než tomu bylo doposud. Nelze se proto absolutně divit tomu, že jej chce Apple v příštím roce nasadit i na základní iPhony 15. To však není to jediné, co s ním kalifornský gigant zamýšlí.

Již dříve se objevily zvěsti o tom, že pro iPhony 16 (Pro) pracuje Apple na novém typu akčního tlačítka, které má být haptické a reagovat tedy na tlak nebo chcete-li sílu. Právě tyto informace pak před pár hodinami potvrdily i zdroje portálu MacRumors, podle kterých Apple již tuto novinku testuje a jak se zdá, s funkčností je spokojený natolik, že s ní zatím pro iPhony skutečně počítá. Ačkoliv můžeme v současnosti samozřejmě jen hádat, co vše si pro toto tlačítko Apple připraví, údajně u něj má jít nastavit například intenzita tlaku, na který bude reagovat, přičemž pravděpodobné je i to, že tlačítko pozná délku tlaku a podle té „zareaguje“. Jinými slovy, dlouhé stlačení by aktivovalo jinou věc než krátké stlačení, popřípadě různě přerušované a tak podobně. Pravdou sice je, že to by ve výsledku byl Apple schopen naučit i nynější fyzickou verzi akčního tlačítka, ale zřejmě kvůli snaze nechat si zajímavé novinky s tímto prvkem i na příští rok k tomu nepřistoupil a ani nepřistoupí. Nicméně vzhledem k tomu, že nás od představení iPhonů 16 (Pro) dělí ještě spousta času, je třeba brát zatím všechny podobné úniky informací s patřičnou rezervou, jelikož finální produkt se může v nadcházejících týdnech a měsících ještě hodně změnit.