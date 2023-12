Konec jedné skvělé éry je tu. Apple končí s opravami prvního iPhonu SE

Éra malých iPhonů s Home Buttonem je prakticky u konce. Apple totiž přidal včera do seznamu historických produktů první generaci iPhonu SE, kterou představil v březnu 2016 coby levnější variantu tehdejší vlajkové lodě iPhonu 6s. Právě první generace SE se přitom minimálně v České republice stala extrémně oblíbená, jelikož spojovala skvělý výkon, parádní design, kompaktní tělo a hlavně přívětivou cenu. Všechno hezké však někdy končí a jste-li tedy doposud uživatelé tohoto modelu, je na čase se smířit s tím, že jeho smrt je na dohled.

To proto, že jakmile Apple označí svůj produkt za historický, což se stává po pěti letech od ukončení jeho prodejů, de facto tím končí jeho servisní podpora. Apple totiž přestává zajišťovat náhradní díly, což znamená, že jakmile dojdou ty, které mají autorizované servisy na skladech, již není možné iPhony SE opravit. Určitou dobu sice budou k dispozici ještě díly neoriginální, nicméně vzhledem k tomu, že iPhone SE je v současnosti již poměrně raritní záležitostí, i tyto díly začnou být co nevidět nedostatkovým zbožím, protože pro výrobce zkrátka už nebudou mít smysl z hlediska výroby. Pokud tedy v současnosti iPhonem SE disponujete a trápí jej nějaká ta závada, doporučujeme navštívit autorizovaný servis co nejdřív, jelikož při troše štěstí by mohl mít díly pro opravu vašeho telefonu skladem. A pokud nebude, začněte se s ním pomalu loučit.