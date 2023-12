Svět zaplavují falešné iPhony 15 Pro! Jsou takřka k nerozeznání od originálu

Je tomu jen pár týdnů, co se fanouškovským světem Applu prohnaly zprávy o tom, že jednomu z jablíčkářů poslal Apple zřejmě omylem falešný iPhone 15 Pro, který přitom vypadal na první pohled jako originál. Právě na tyto padělky se proto záhy mnohá média či youtubeři zaměřili, aby se přesvědčili o tom, na jaké úrovni je vlastně lze sehnat. A nestačili se divit.

Jeden takový falešný iPhone 15 Pro se podařil získat youtuberovi z kanálu Phone Repair Guru, který jej tak hned porovnal s originálem. Výsledek tohoto srovnání je pak poměrně zarážející, jelikož falešný iPhone z něj vyšel skoro až neuvěřitelně dobře. Jeho balení se totiž shoduje takřka 100 % s originálem a jediné, co mu chybí, jsou ochranné prvky viditelné jen před UV světlem. Výrobce falešného modelu nezapomněl dokonce třeba ani na ikonickou nálepku v šanonu s manuály. Co se pak týče telefonu jako takového, před jeho zapnutím takřka nemáte šanci poznat, že se jedná o padělek. Jeho zpracování je totiž na velmi vysoké úrovni a prakticky 100% shodný je i odstín, který u něj výrobce nasadil. Jediný viditelnější rozdíl je pak rozpoznatelný po zapnutí telefonu, které odhalí větší spodní „bradu“ a tedy o něco menší zobrazovací plochu. Ale třeba takový operační systém taktéž vypadá prakticky zcela shodně s iOS.

Padělku sice chybí podpora MagSafe a má podstatně horší fotoaparát, nicméně například akční tlačítko u něj nejenže funguje, ale dokonce si na něj lze „naprogramovat“ přesně to, co vám u něj dává smysl – tedy třeba svítilnu, aktivaci tichého režimu nebo lupu. Bohužel, odhalit tyto padělky nelze jinak než přímým prohlédnutím, jelikož IMEI tohoto modelu odpovídá originálu (konkrétně originálnímu iPhonu 15 Pro), tudíž by jej kontrolní databáze Applu označila jako pravý. O to větší průšvih ve výsledku celá záležitost je. Jedinou dobrou radou, jak se podobnými modely nespálit je tedy nakupovat u ověřených prodejců, kteří disponují jen originálními modely.