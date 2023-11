Apple je pro smích! Namísto iPhonu 15 Pro Max poslal muži kopii s Androidem

Internetem koluje v posledních dnech doslova neuvěřitelný příběh, o který se na redditu podělil jeden z jablíčkářů. Ten tvrdí konkrétně to, že si nedávno objednal přímo na oficiálním Apple Online Store nový iPhone 15 Pro Max, který mu zanedlouho po objednávce dorazil. Háček je však v tom, že to tak úplně iPhone 15 Pro Max nebyl.

Když kurýrní služba dovezla jablíčkáři nepoškozenou krabici odpovídající té, kterou používá pro zasílání svých produktů Apple, zajásal, přičemž jeho nadšení neopadlo ani po vyjmutí krabičky s iPhonem z boxu. Když však odtrhl dvě spodní papírové „pečetě“, které nyní využívá Apple namísto igelitového obalu, jeho radost byla rázem ta tam. Prakticky okamžitě totiž zjistil, že namísto pravého iPhonu mu dorazil falešný. Jednak měl totiž na displeji plastovou fólii namísto papírového krytí, které Apple nyní používá, jednak má telefon velmi široké rámečky a dle všeho LCD displej a hlavně v něm běží Android předělaný na iOS, tedy samozřejmě graficky.

Naštvaný majitel falešného iPhonu 15 Pro Max začal samozřejmě okamžitě pátrat po tom, kde se stala chyba. Nejprve jej napadlo, že mu telefon někdo prostě jen vyměnil v průběhu přepravy, nicméně přepravní společnost DPD se dušuje, že krabici nikdo ze zaměstnanců neotevřel, čemuž ostatně odpovídá i její stav, který byl i podle nešťastníka skutečně 100% a jen stěží si představit, že by jej podvodník takto napodobil. Stopy pochybení tedy vedou k samotnému Applu, se kterým nyní muž situaci aktivně řeší skrze podporu, nicméně zatím se celá záležitost konce ještě nedobrala.

A co že se tedy vlastně mohlo stát? Upřímně řečeno, těžko říci. Jedinou variantou, která nás napadá v redakci a o které se navíc hovoří i na internetu, je to, že si iPhone koupil podvodník, který jej vyměnil za falešný, následně zapečetil falešnými pečetěmi a poté vrátil do Applu. Ten jej následně mohl poslat coby nový právě přispěvateli na redditu. Nicméně nechce se nám věřit, že by neměl Apple vyvinuty mechanismy, které by podobným věcem bránily – ať už nějakou kontrolu originality pečetě, rentgenování obsahu nebo alespoň vážení, protože přeci jen, kopie s hmotností na chlup stejnou jako iPhone 15 Pro Max (včetně obalových materiálů a tak podobně) by byla poměrně raritní. Možná se ale zkrátka jen jednalo o pochybení jednotlivce, který tento ověřovací proces neudělal a kvůli tomu Apple podvod nezachytil. O to zajímavější bude, jak vše dopadne.