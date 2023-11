Apple Card nejspíš neskončí. Apple má plán, jak ji udržet při životě

Je tomu sice teprve pár hodin, co se médií prohnaly zprávy o tom, že je jedna ze služeb Applu ve formě Apple Card v ohrožení, jelikož chce kalifornský gigant ukončit spolupráci s Goldman Sachs, skrze kterého službu provozuje. Nyní se však zdá, že to přeci jen tak horké nebude. Portál 9to5mac totiž upozornil na to, že Apple možná jen plánuje změnit partnera pro provoz služby, byť za poměrně zajímavého.

Fotogalerie Apple Card koncept 4 Apple Card koncept 5 Apple Card koncept 6 Apple Card koncept 7 Vstoupit do galerie

Výše zmíněný portál vychází konkrétně z v minulosti zveřejněné pracovní nabídky Applu, která hledala člověka pro návrh a vývoj důležitých komponentů pro novou platformu, která bude vytvořena jako základ pro budoucí produkty Apple Pay. Co je však ještě mnohem zajímavější, je to, že v popisu pozice přímo stojí, že bude tento člověk spolupracovat se společností Pismo, což je brazilský fintech startup specializující se na vydávání platebních karet. Tuto firmu nedávno koupila Visa, která hodlá její know-how co nejlépe začlenit do svého byznysu. To proto, že je Pismo celosvětově solidně oblíbené a to nejen mezi koncovými uživateli, ale taktéž mezi bankami, kterým nabízí moderní cloudovou strukturu pro bankovnictví a platby. Zdá se proto poměrně pravděpodobné, že se Apple u Apple Card vydá právě tímto směrem, jelikož přímo ukončení služby by pro něj bylo poměrně razantní. Jelikož však z jeho strany zatím není absolutně nic potvrzeno, nad jeho budoucími plány můžeme zatím jen spekulovat.