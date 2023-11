Na jablíčkáře útočí nový virus! Tváří se jako aktualizace Safari a Chrome

Macy jsou sice obecně považovány za počítače podstatně méně náchylné k zavirování skrze škodlivé softwary kolující po internetu, rozhodně však neplatí, že by proti nim byly zcela imunní. Například od začátku letoška straší svět virus AMOS, který je schopen krást hesla a osobní údaje, číst platební karty a obecně dělat spoustu dalších nepříjemných věcí. A právě tento virus se začal nyní „maskovat“ za aktualizace dvou nejpoužívanějších prohlížečů na Macích. Pravdou sice je, že zkušenější uživatelé se jej bát nemusí, nicméně začátečníky může potrápit solidně.

Bezpečnostní experti stojící za antivirovým softwarem Malwarebytes přišli nyní s upozorněním na to, že tvůrci malwaru AMOS jej začali maskovat za aktualizace Safari a Chrome. Jak to dělají? Naprosto jednoduše. Na internetu je totiž k dispozici spousta podvodných stránek, které umožňují stáhnout falešné verze právě těchto prohlížečů. Ty jsou různě poupraveny tak, aby fungovaly podobně jako pravé Safari či Chrome, avšak například se v nich více zobrazují reklamy, více uživatele špehují a tak podobně. A právě v rámci updatů pro tyto falešné prohlížeče se nyní AMOS šíří na Macy.

Jak už tedy tušíte, obrana proti němu je veskrze jednoduchá – nestahovat z neověřených webových stránek do Macu nic, co by mohlo být potenciálně nebezpečné. Safari se pak aktualizuje v rámci nové verze macOS, maximálně pak přes systémové nástroje Applu. A co se týče Chrome, ten je třeba do Macu stáhnout přímo z oficiálních stránek Googlu, které však není složité rozpoznat. Takto stažený software je pak samozřejmě zcela bezpečný a to i po instalaci jakýchkoliv updatů.