Apple už ví, jak u Vision Pro zabít hned dva jeho neduhy jednou ranou. Opisoval přitom u Zuckerberga

První headset z dílny Applu ve formě Vision Pro se sice ještě oficiálně neprodává, neustále je však kolem něj rušno. Sem tam vyplynou na povrch nějaké nové detaily a informace. Když Apple v červnu tohoto roku představil Vision Pro, dal možnost několika novinářům si tuto horkou novinku vyzkoušet. Ačkoli byli novináři povětšinou přímo nadšení, nejeden z nich zmínil vyšší hmotnost soupravy (či spíše špatně rozloženou hmotnost), která by mohla při delším používání způsobovat bolesti krku, přičemž nejčastěji bylo zmiňováno značné přední těžiště. Apple si možná tento neduh uvědomuje, neboť přichází s patentovou přihláškou, která problém možná vyřeší.

V patentu se hovoří o zadním protizávaží, které samozřejmě hmotnost headsetu nesníží, ale přispěje k lepšímu rozložení celkové hmotnosti produktu. Nešlo by však pouze o obyčejné těžítko, nýbrž v přídavném popruhu by mohla být umístěna další baterie, která by výdrž Vision Pro o něco zvýšila. Nutno dodat, že se nejedná o žádnou revoluční myšlenku, nýbrž v podstatě vypůjčený nápad z Meta Quest 2. Uvidíme tedy, zda Apple na podobné řešení někdy přistoupí. Do oficiálních začátků prodeje zbývá ještě několik měsíců a kdo ví. Třeba se u Vision Pro ještě do té doby něco změní. Na druhou stranu nemůžeme opomenout, že výše zmíněné je pouze text patentové přihlášky, kterou Apple nemusí nikdy uvést v život.