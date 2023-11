Vědci vyvinuli revoluční baterie! Jsou levné a výdrž iPhonu prodlouží na pětinásobek

Časy, kdy si člověk nabil svůj mobil na začátku týdne a na jeho konci mu ještě zbývala rezerva na několik dalších dní jsou již dávno ty tam. Na jednu stranu je to logické, jelikož současné telefony toho oproti jejich předchůdcům s mamutí výdrží umí daleko více, na druhou stranu by se však delší výdrž určitě hodila a leckdo si tak po starých dobrých časech zasteskne. Vědci z Monash University of Melbourne však nyní možná přišli s revolučním řešením, které by mohlo i současné telefony napěchovat mnohadenní výdrží.

Podle jejich zprávy se jim podařilo vyvinout konkrétně zbrusu novou konstrukci lithium-sulfurové baterie (Li-S), která využívá v porovnání s klasickými Li-Ion bateriemi podstatně méně lithia a je tedy na výrobu levnější, avšak zato nabízí daleko vyšší výdrž a životnost. Li-S baterie sice nejsou ve světě žádnou novinkou, nicméně až doposud byly považovány za takřka nepoužitelné kvůli krátké životnosti. To má ale právě nová konstrukce vyvinutá vědci z australské univerzity vyřešit. Pokud se jejich řešení ukáže jako životaschopné, teoreticky by měly být Li-S baterie schopné nabídnout až 5x delší výdrž oproti klasickým Li-Ion ve stejných rozměrech, což by se na výdrži elektroniky podepsalo doslova extrémně. Jedním dechem je ale třeba dodat, že vývoj je zatím v plném proudu a je otázkou, kdy se jej podaří dokončit, potažmo uvést do reálného světa. V minulosti jsme ostatně viděli podobných technologií již mnoho, avšak žádné se zatím s větším přijetím nesetkala.