Unikly údajné technické specifikace iPadů Pro (2024)! Budí velké rozpaky

Zatímco na letošní rok si Apple nepřipravil žádný nový iPad, příští rok by měl být v tomto směru zcela jiný. Dočkat se totiž máme aktualizovaných verzí všech modelů v jeho nynější nabídce v čele s iPady Pro. Právě ty by se pak měly dočkat suverénně nejzajímavějšího vylepšení, jelikož u nich má mít Apple v plánu mírný redesign v kombinaci s řadou hardwarových upgradů. Právě ty před pár hodinami poodkryl i přesný leaker Majin Bu na svém twitterovém účtu a byť do značné míry budí rozpaky, byla by škoda vás o ně ochudit. Není totiž vyloučeno, že jsou jeho informace založené na realitě.

Zdroje leakera tvrdí konkrétně to, že Apple příští rok nepředstaví dva, ale hned tři iPady Pro a to konkrétně v 11“, 12,9“ a 14,1“. První dva zmiňované modely se dočkají OLED displeje, třetí pak zůstane u miniLED displeje kvůli nutnosti udržet jeho cenu na přijatelné úrovni. Kdyby jej totiž chtěl Apple osadit taktéž OLED panelem, dostal by se údajně již na částku, která by byla pro jeho uživatele neakceptivatelná. Všechny tři displeje mají nicméně sdílet minimálně mimořádný jas 3000 nitů, což je nejvíc, co kdy iPady měly. Co se týče výkonu, o ten se bude starat čip M3 doplněný o 8GB RAM. Poměrně překvapivě má mít však tento čip 12jádrové GPU, což je konfigurace, kterou Apple zatím ani neoznámil. Jeho nynější základní M3 má totiž „jen“ 8 jader CPU a 10 jader GPU.

Poměrně zajímavě se jeví i příslušenství, které Apple pro nové iPady Pro podle leakera chystá. Počítá se jednak s Apple Pencil 3 s vyměnitelnými magnetickými hroty, zbrusu novou hliníkovou Magic Keyboard se dvěma USB-C porty pro připojení příslušenství a plnohodnotný MagSafe namísto Smart Connectoru. Pokud vás pak zajímá design, lekaer se zmínil jen o nasazení užších rámečků kolem displeje a možnosti po vzoru iPhonů 15 (Pro) zaoblit hrany. Počítat máme rovněž s nasazením Dynamic Islandu, avšak do jisté míry falešného. Face ID se má totiž i nadále ukrývat v rámečku zařízení a Dynamic Island na displeji iPadu má být proto jen softwarový. Apple si tedy zřejmě myslí, že na iPhonech zabodoval tento prvek natolik, že jej má nyní smysl dostat i na iPady. Zda jsou informace výše pravdivé či nikoliv nicméně v tuto chvíli nelze jakkoliv ověřit.