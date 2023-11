Aktualizace všech iPadů příští rok potvrzena dalším zdrojem i se dvěma zásadními novinkami!

Rok 2023 se stane prvním rokem v historii Applu, kdy neuvede žádný nový iPad – tedy samozřejmě myšleno od uvedení první generace tohoto produktu na trh. V příštím roce si však tuto absenci vynahradí a nutno podotknout, že skutečně ve velkém stylu. Není totiž žádným tajemstvím, že má na rok 2024 naplánovány aktualizace všech modelových řad jeho tabletů, přičemž některé budou stát opravdu za to. Potvrdil to i přední Apple analytik Ming-Chi Kuo.

Zdroje Kua pocházející přímo z dodavatelského řetězce Applu se konkrétně nechaly slyšet, že informace o aktualizaci všech modelových řad iPadů jsou pravdivé a že k nim v průběhu příštího roku zcela určitě dojde. A co víc, pravdivé jsou podle nich i informace o tom, že iPady Pro se dočkají OLED displejů a co je možná ještě zajímavější, že iPady Air dorazí poprvé ve své historii ve dvou velikostních verzích. Současnou 11“ verzi má Apple doplnit konkrétně 12,9“ modelem, aby si tak mohli jablíčkáři lépe vybrat to, co jim vyhovuje. Apple tedy v tomto směru nasadí stejnou strategii jako u MacBooků a částečně i iPhonů, což by mu mohlo mezi uživateli zajistit solidní zájem o novinky. Přeci jen, širší výběr jim do značné míry rozváže ruce, což je zrovna u iPadů vzhledem k jejich slabým prodejům potřeba.