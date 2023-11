Jak se připravit na zimu pomocí aplikací?

Komerční sdělení: Pomalu, ale jistě přichází první mrazíky a je čas se na ně připravit. Našli jsme pro vás praktické aplikace, které vám s tím pomohou. Ať už se jedná o spolehlivou předpověď počasí nebo o společenské hry během sychravého počasí.

Počasí jedině s Ventusky

Samozřejmě, že v článku o aplikacích vhodných na zimu nesmíme vynechat aplikaci na spolehlivou předpověď počasí. Na trhu jich je nespočet, a každému vyhovuje jiná. Ventusky nás překvapilo nadprůměrně dobrým hodnocením a množství zobrazených dat.

Ventusky nabízí velmi přesnou předpověď počasí a mapou s vývojem počasí v širším okolí. Zjistíte z ní, kdy přijdou srážky nebo odkud vane vítr. To, co je na aplikaci jedinečné, je to, že aplikace zobrazuje velké množství dat – předpověď teploty, větru, oblačnosti, srážek, tlaku vzduchu, sněhu a další užitečné údaje.

Nákupy na dosah prstu

Je jedno, jestli venku prší, fouká nebo sněží, vy si nákupy užijete v pohodlí doma s kávou v ruce. A nejde o ledajaké nákupy na obyčejném e-shopu, vybrali jsme pro vás fashion outlet s oblečením, dekoracemi a drobnou elektronikou za jedinečné ceny.

Aplikace Zalando Lounge se snadno používá a je prakticky rozdělena do kampaní. Kampaně se pravidelně mění a vyberou si z nich ženy, muži i děti. Ideální na zimu, protože kvalitní a značkové oblečení dokáže (nepříjemně) překvapit vysokou cenou. Outletové ceny jsou naštěstí tak příjemné, že se nákupů bát nemusíte a během pár minut si sestavíte nový šatník a případně i obnovíte dekorace.

Hádej, kdo jsem

Ošklivé počasí dokáže překazit i ty nejlepší plány. Chcete si udělat zábavné odpoledne s kamarády nebo rodinou? Už vás nebaví hrát dokola prší a vědomostní hry znáte nazpaměť? Možná vám pomohou aplikace se zábavnými hrami. Našli jsme 2 dobře hodnocené a bez nutnosti za něj hned platit.

HeadBand, jedna z nejlepších párty her, je ideální aplikací pro noci plné zábavy a smíchu s přáteli a rodinou. Je to zábavná a poutavá hra, která bude výzvou pro vaši představivost a kreativitu a zároveň vás donutí hádat slova a fráze na obrazovce. Tato hra s 6 000 slovy a více než 60 balíčky je přeložena do 8 jazyků (i ČJ) a každý jazyk má svůj vlastní balíček balíčků! A to nejlepší? Vytvořil ji Čech David Kadlček.

GuessUp je zábavná variace na oblíbené šarády, hlášky a tipovačky. Ideální volba pro zábavný herní večer s přáteli a rodinou. Jednoduše si přiložte telefon na čelo a hádejte slovo na obrazovce během toho, jak vaši přátelé napodobují, píšou a vydávají se za nejrůznější slova.

Kam na lyžovačku?

Milovníci lyžování a snowboardů se neobejdou bez aplikace iSKI Czech. Dozvíte se v ní aktuální počasí, výšku sněhové pokrývky, prohlédnete si živé kamery a samozřejmě najdete veškeré info o lyžařském středisku, které si zrovna vyberete nebo máte v okolí. Střediska si lze filtrovat i podle kategorií.

Pokud se vám aplikace zalíbí, existují i její zahraniční kopie se stejnými vlastnostmi. Je to ideální způsob, jak mít přehled a vybrat si místo, které vyhovuje vašim požadavkům.

V prostředí hor se člověk snadno ztratí

Z podobného prostředí tady máme aplikaci Záchranka. Hodí se pro všechny, kteří se vydají na výlet nebo za sportem do hor. Nikdy nezapomínejte dbát na svou bezpečnost, protože se v těchto místech lidé často ztrácí nebo přichází ke zraněním.

Spoléhat se pouze na svůj telefon není vždy ideální, jelikož ne vždy najdete signál. Aplikace vás lokalizuje pomocí GPS, díky čemuž snadno přivoláte horskou službu a zároveň jí pošlete údaje o vaší poloze.

Kromě toho v aplikaci najdete návody na krizové situace, naučíte se první pomoc nebo zjistíte, co dělat v případě laviny.