iPhone 17 Air dostane stejně jako iPhone 17 Pro čip A19 Pro, má to ale háček

Představení nové generace iPhonů se kvapem blíží a díky tomu se tak na světlo světa dostává čím dá tím víc informací, které novinky s předstihem poodhalují. O zveřejnění dalšího pomyslného dílku do této skládačky se postaral nyní leaker Fixed Focus Digital, který zabrousil konkrétně do vod čipů, které nové iPhony přinesou. Leaker potvrdil konkrétně to, že se u iPhone 17 AIr počítá stejně jako u iPhone 17 Pro s čipem A19 Pro, je tu však jeden háček.
Přestože ponesou srdce nových iPhonů stejné označení, v iPhone 17 Air bude nasazena verze s nižším počtem grafických jader, jak tomu bylo už v minulosti u iPhonů několikrát. Jednat se tedy bude de facto o špatně vyrobené čipy, které však lze stále bez problému využít, jelikož se u nich výrobní chyba projevuje jen jedním nefunkčním jádrem GPU. Pro Apple se tak bude jednat o chytré využití „odpadního“ produktu, který by zřejmě jinak uplatnění nenašel.
Fotogalerie
Uživatelé pak mohou zůstat naprosto klidní, jelikož nižší výkon GPU naprostá většina z nich nebude mít šanci jakkoliv poznat. iPhony jsou totiž v současnosti natolik výkonné, že nižší grafický výkon bude zaznamenatelný maximálně tak při vysoce náročných grafických úlohách typu renderování obrázků či hraní náročných her, přičemž je otázkou, nakolik i tak člověk rozdíl v grafice, respektive rychlosti pozná. Jinými slovy, horší GPU určitě nebude tím, na co je třeba brát při rozhodování ohledně pořízení iPhone 17 Air zřetel.