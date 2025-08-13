Zavřít reklamu

Prozradil Apple nechtěně skrze macOS 26 Beta 6 chystaný MacBook Air bez výřezu v displeji?

Martin Hradecký
Apple představil novou uvítací animaci pro iOS 26, iPadOS 26macOS 26. Pozorný uživatel si ale všiml něčeho neobvyklého – MacBook Air v macOS Tahoe videu nemá žádný výřez (notch).

MacBook Air bez výřezu? Možná jen chyba

Uživateli, který si této zajímavosti všiml, se podařilo po aktualizaci na macOS 26 beta 6 zachytit několik snímků obrazovky. Stejný detail je vidět i v oficiální verzi videa přehrávané přímo na zařízení – prostě žádný výřez v horní části displeje.

To okamžitě spustilo vlnu spekulací. Zatímco u MacBooku Pro se o odstranění notche mluví jen v neurčitých náznacích a očekává se až kolem roku 2027, u MacBooku Air o takové změně nepadlo ani slovo.

Pravděpodobné vysvětlení

Podle dostupných informací bylo onboarding video vytvořeno v Adobe After Effects. Je tedy dost možné, že vrstva s obsahem zcela překryla horní část rámečku MacBooku, a tím i výřez. Další možností je, že Apple jednoduše z estetických důvodů zvolil čistší vzhled zařízení pro toto konkrétní video.

To by znamenalo, že se nejedná o žádný tajný únik informací, ale spíše o vizuální volbu tvůrců animace. I tak ale tento drobný detail vzbudil pozornost fanoušků Applu, kteří neustále hledají náznaky budoucího designu.

Co bude dál?

Pokud jde opravdu jen o grafickou chybu nebo záměrný design videa, je možné, že v macOS 26 beta 7 uvidíme opravenou verzi onboarding animace už s klasickým výřezem.

Pro ty, kdo doufají v brzký příchod MacBooku Air bez notche, ale realita zřejmě nebude tak rychlá. Minimálně podle současných informací si na tento redesign budeme muset ještě několik let počkat.

Zdroj
