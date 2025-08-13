iOS 26 napravuje kontroverzní změnu v Kalkulačce! Oblíbené tlačítko je zpět

Když Apple v iOS 18 radikálně přepracoval aplikaci Kalkulačka, přinesl nejen nové funkce jako Math Notes, ale také kontroverzní změnu. A sice odstranění tradičního tlačítka C/AC a jeho nahrazení tlačítkem zpět. Tahle úprava vyvolala mezi konzervativními uživateli kalkulačky takovou nevoli, že o ní dokonce vyšel celý sloupek v The Atlantic. Teď to vypadá, že Apple nářky vyslyšel. V iOS 26 se totiž C/AC vrací, a to společně s trvale dostupným tlačítkem pro mazání poslední číslice. Apple zvolil kompromisní řešení:
Backspace zůstává v levém horním rohu numerické klávesnice a maže pouze jednu číslici po druhé. Hned vedle je nyní opět C/AC. C smaže celé aktuálně zadávané číslo, ale ponechá zbytek výpočtu. AC (zobrazuje se, když není zadáváno žádné číslo) vymaže celý výpočet a vrátí kalkulačku do nulového stavu. Pokud tedy například máte zadané 32 + 45 + 270, stisk C smaže 270 a zůstane 32 + 45 +. Stisk AC by vymazal vše. Protože původní pozici tlačítka C/AC zabíral přepínač mezi režimy kalkulačky (základní, vědecká, Math Notes), Apple ho přesunul nahoru vpravo do nové ikony na nástrojové liště. iOS 26 je momentálně v beta testování pro vývojáře i veřejnost.