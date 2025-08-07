Apple vydal 2. veřejné bety iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 a tvOS 26

Pokud jste příznivci beta testování operačních systémů od Applu, ale zároveň si raději počkáte na veřejné bety, které jsou obecně stabilnější a tedy i spolehlivější pro běžné uživatele, pokračování tohoto beta testu je konečně tu. Apple totiž před chvílí vydal druhé bety všech nedávno představených OS. Venku je tedy Public Beta iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 a tvOS 26. Jejich instalaci tedy již nyní nestojí v cestě zhola nic. Co se pak týče novinek, které tyto systémy přináší, ty by se měly shodovat víceméně s tím, co Apple přinesl v předešlých vývojářských betách.