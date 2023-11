Výrazné vylepšení zoomu iPhonů 16 Pro potvrzeno dalším zdrojem

Přestože někteří jablíčkáři stále čekají na dodání nedávno představených iPhonů 15 Pro, ve světě se začíná čím dál tím víc nahlas hovořit o příchodu nástupce tohoto modelu. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o iPhonu 16 Pro, který je již nyní v aktivním vývoji a který si svou premiéru odbude příští rok v září. Dočkat bychom se u něj měli například zlepšení jeho vnitřního chladícího systému, díky kterému by tak mělo být eliminováno jeho přehřívání, ale taktéž podstatně lepších přibližovacích schopností. Ty má odkoukat konkrétně od letošních iPhonů 15 Pro Max.

Je to právě pětinásobný optický zoom, co mnohé jablíčkáře u letošních iPhonů 15 Pro Max nejvíce nadchnulo. Oproti předešlým generacím se totiž jedná z hlediska přibližovacích schopností o výrazný skok kupředu, který mnozí po Applu vyžadovali dlouhé roky. Leckoho nicméně zklamalo, že se takto zásadního upgradu dočkala jen řada Max a menší iPhony 15 Pro si musí nadále vystačit „jen“ s trojitým optickým zoomem, přestože Apple řadí modely 15 Pro a 15 Pro Max de facto na stejnou úroveň. Právě to se ale naštěstí příští rok změní. Celá řada zdrojů už totiž uvedla, že má Apple na příští rok v plánu přidání pětinásobného zoomu i na menší iPhony 16 Pro, přičemž před pár hodinami tyto informace potvrdil i jeden z nejpřesnějších zdrojů ze světa Applu ve formě Ming-Chi Kua.

Takto má vypadat baterie v iPhone 16 Pro iphone 16 pro battery 1 iphone 16 pro battery 2 iphone 16 pro battery 3 iphone 16 pro battery 4 Vstoupit do galerie

V tuto chvíli můžeme samozřejmě jen hádat, co přesně za rozhodnutím Applu nasadit u iPhonů 15 Pro letos jen trojnásobný optický zoom, zatímco u řady 15 Pro Max zvládl nasadit pětinásobný zoom. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se nicméně jeví prostorová náročnost tohoto řešení, která by měla být právě příští rok odbourána zvětšením iPhonů 16 Pro ze současného standardu ve formě 6,1“ na 6,3“. Tím se tak Applu rozvážnou prostorově ruce a umožní mu nasadit třeba právě pětinásobný optický zoom. Snad tedy bude stát tento upgrade skutečně za to.