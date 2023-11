Apple opět prchá z Twitteru, tentokrát kvůli podpoře antisemitismu

Elona Muska lze bez jakékoliv nadsázky označit nejen za vizionáře a velmi úspěšného podnikatele, ale taktéž za zřejmě jednu z nejkontroverznějších postav dnešní doby. Jeho jméno totiž plní média takřka dnes a denně, přičemž se nezdá, že by tomu mělo být v dohledné době jinak, ba právě naopak. Nyní totiž opět světem zahýbal svým výrokem s tím, že ten bude mít ještě zcela určitě nějaké dozvuky – ostatně, prchají kvůli němu z X, tedy dřívějšího Twitteru mnohé společnosti, které na něm doposud inzerovaly.

Minulý týden reagoval Musk na jeden tweet hlásající to, že Židé podporují násilí vůči bělochům slovy „Máš úplnou pravdu“. Tuto reakci by zřejmě ještě leckdo dokázal přejít, kdyby ovšem jen o chvíli později nezveřejnila organizace Media Matters informace o tom, že se reklamy technologických gigantů typu Apple, IBM a další zobrazují u příspěvků s antisemitským obsahem. To je samozřejmě pro dané společnosti zcela nepřípustné a tak z Twitteru ve velkém se svou reklamou prchají. Musk se sice hájí tím, že jsou slova Media Matters nepravdivá a hned v pondělí na organizaci podá jeho společnost žalobu, nicméně vzhledem k jeho dřívějšímu výroku je otázkou, nakolik mu budou technologičtí giganti, kteří jsou na projevy nenávisti hákliví, věřit. Například Apple navíc již v minulosti z Twitteru se svými reklamami coby tehdejší největší inzerent odešel, jelikož se mu nelíbilo, jak Musk se sociální sítí po jejím převzetí nakládá. Situace se dokonce vyhrotila natolik, že Apple přemýšlel nad úplným odstraněním aplikace Twitter z App Storu. Muskovi se však na schůzce s Timem Cookem podařilo situaci urovnat. Zda se to ale stane i nyní můžeme zatím jen hádat.