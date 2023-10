Twitter v Evropě možná skončí!

Sociální síť X dříve známá jako Twitter se v posledních měsících otřásá v základech. Poté, co jí převzal Elon Musk, se totiž v mnoha směrech mění a jak se zdá, ještě chvíli měnit bude. Nutno však říci, že rozhodně ne za všechno může samotný Musk. Pod nohy mu totiž nyní hází vidle i Evropská unie se svým Aktem o digitálních službách (DSA), podle kterého měla nad touto sicální sítí lepší dohled. O to však Musk logicky nestojí a přemýšlí, že území Evropské unie opustí – tedy alespoň podle zdrojů portálu Business Insider, které mají být s plány Muska obeznámeny.

DSA je jednak jednou z dalších zbraní v boji proti dezinformacím, ale taktéž pákou na provozovatele sociálních sítí ohledně zvýšení soukromí uživatelů na síti. Provozovatelé sítí navíc dostanou nařízeno informovat uživatele o tom, proč některé příspěvky na „zdi“ sítě vidí a jiné nikoliv, stejně jako budou muset uživatelům umožnit jednoduše nahrazovat nelegální příspěvky. Zkrátka a dobře, provozovatelé dostanou od EU „návod“, jak mají svou síť částečně provozovat, což je bude stát peníze i úsilí. Právě to však Muskovi údajně vadí a jelikož považuje nařízení EU za potenciálně citelný zásah, přemýšlí, že pokud se mu nepodaří DSA vyhnout, území EU opustí. Kdyby totiž na jejím území i nadále působil, avšak DSA by nedodržoval, hrozila by mu astronomická pokuta až do výše 10 % ročního celosvětového obratu společnosti. Jak celá zápletka dopadne ale ukáže až čas.