Za používání Twitteru se zřejmě bude platit. Víme, kolik to bude

Uživatele sociální sítě Twitter čeká možná poměrně nepříjemná změna. Pokud na ní totiž aktivně tweetují či komentují jiné příspěvky, zřejmě se na ně bude vztahovat symbolický poplatek 1 dolar, tedy asi 23 Kč ročně. Vysvětlení jeho zavedení je přitom naprosto jednoduché.

Twitter se dlouhodobě potýká s nájezdy botů, kteří zveřejňují leckdy falešné zprávy a tím do jisté míry ovlivňují společenské nálady. Bez jakékoliv nadsázky se tedy jedná o jeden z nejvýraznějších problémů této sociální sítě, čehož si byl ostatně při její koupi velmi dobře vědom i Elon Musk, který si nechal na zastoupení botů na Twitteru vypracovat ještě před převzetím průzkum. A jelikož zřejmě neexistuje žádný jednoduchý způsob, jak jim zamezit k šíření informací na této síti, rozhodl se nyní Twitter, respektive X, zavést roční poplatek ve výši jednoho dolaru, který je má „odfiltrovat“. Ten se sice zatím týká jen uživatelů, kteří si založí nový účet, a je navíc testován jen na Novém Zélandu a Filipínách, nicméně rozšíření do zbytku světa se dá očekávat, stejně tak jako jeho rozšíření i na již existující účty. Kdyby se tak totiž nestalo, dříve vytvoření boti by mohli i nadále efektivně fungovat, což Musk samozřejmě nechce.

Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že pokud využíváte Twitter nebo chcete-li X vyloženě jen coby jakousi zpravodajskou čtečku, na které nic nekomentujete a ani na ní nic nepřidáváte, budete jej moci i nadále využívat bezplatně. V takovém případě totiž jakékoliv riziko zneužití pro tuto sociální síť nepředstavujete a tedy není třeba vás zatěžovat jakýmkoliv poplatkem.