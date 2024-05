iOS 17.6 naučí Domácnost spolupracovat s novými smart produkty!

Aplikace Domácnost se s příchodem iOS 17.6 a dalších nových verzí OS Applu stane opět o něco využitelnější. Vyplývá to alespoň z GitHubu, kde je k dispozici kód pro univerzální Smart Home standard Matter, který ve své nejnovější verzi 1.3 počítá s rozšířením funkcí některých smart produktů, stejně jako s přidáním podpory dalších. A právě tento kód odkazuje taktéž na doposud nevydaný iOS 17.6, macOS 14.6, watchOS 10.6, iPadOS 17.6 a tvOS 17.6, které by měly dorazit „někdy uprostřed roku 2024“.

Podle informací z GitHubu má Matter ve verzi 1.3 přinést podporu pro komplexnější monitoring kvality zvduchu, řízení spotřeby či správu vodních ventilů. Dále má přibýt podpora monitoringu CO, CO2, formaldehydu, PM10, PM2,5, PM1 a radonu. Některé reference pak odkazují například i na robotické vysavače, které by se tedy mohly právě díky Matter ve verzi 1.3 dočkat konečně většího rozmachu ve Smart Home systémech, konkrétně v případě Applu v aplikaci Domácnost.

Obecně se dá říci, že přijetí podpory Matter Applem je pro fanoušky Smart Home řešení splněným snem. To proto, že standard Matter je univerzálním řešením, které umožňuje připojení daného produktu jak k HomeKitu, tak k Amazon Alexe či Google Assistentovi. Zkrátka a dobře, jedná se o multiplatformní řešení, které je navíc pro výrobce jednoduše implementovatelné, což mělo do budoucna znamenat příliv spousty nových Smart Home produktů kompatibilních napříč největšími platformami pro chytrou domácnost. V tomto směru se tedy jedná o velký příslib do budoucna.