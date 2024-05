Všimli jste si toho? Seznam.cz spustil skvělou AI novinku, která by měla dorazit i v iOS 18

Český internetový gigant Seznam.cz se již dlouhé měsíce netají tím, že v umělé inteligenci vidí budoucnost a zároveň si v žádném případě nechce nechat v tomto směru takříkajíc „ujet vlak“. Sám proto již dlouho pracuje na řadě AI technologií, které mu pomohou držet tempo s konkurencí, případně v ideálním stavu toto tempo udávat. A jak se zdá, první větší ochutnávku jeho AI vize začíná nyní servírovat uživatelům.

Na domovské stránce Seznam.cz se totiž v boxících u jednotlivých webových stránek typu Novinky, Seznam Zprávy, Sport.cz a tak dále objevuje na počítači u výčtu titulků publikovaných článků nová ikona Souhrn. Na tu stačí najet kurzorem a je vám rázem rozkryt souhrn daného textu vygenerovaný pomocí umělé inteligence. Na vás pak je už jen to, zda vám tento výčet postačí, či se „prokliknete“ do článku a budete pokračovat ve čtení jeho komplexnější verze. Fajn je navíc to, že kromě „výcucu“ servíruje v tomto souhrnu nyní Seznam i další články, potažmo prokliky do komentářů.

Právě funkce souhrnu (nejen) webové stránky je přitom jednou z novinek, kterou by měl Apple nasadit do iOS 18, jelikož se jedná o velmi užitečné řešení zejména při procházení dlouhých textů. Ostatně, přesně z toho důvodu zavedl totéž i Samsung u svých vlajkových modelů Galaxy S24 a dalších. A pokud bude AI souhrn Applu fungovat alespoň tak hezky jako tomu je u Seznamu, rozhodně je na co se těšit. Člověk by totiž prakticky nepoznal, že se jedná o text generovaný umělou inteligencí a nikoliv lidským mozkem.