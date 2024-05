Unikly kompletní specifikace nového Apple reproduktoru!

Již pěkných pár týdnů není díky náloži uniklých informací žádným tajemstvím, že se Apple chystá na představení nového reproduktoru. Nebude se však jednat o HomePod, nýbrž o bezdrátový reproduktor Pill, který se bude prodávat „pod hlavičkou“ dceřiné společnosti Applu, Beats. Právě tu kalifornský gigant v roce 2014 koupil s tím, že od té doby „tlačí“ do Beats produktů své technologie, díky čemuž se tak ty i nadále těší velké oblibě. A tu dost možná v dohledné době navýší právě chystaný Beats Pill, jehož technické specifikace nyní unikly na internet díky zdrojům portálu 9to5mac.

Nový Beats Pill bude vycházet ze své předešlé generace prodávané mezi lety 2015 až 2020. Zvukově si má však výrazně polepšit – Apple u něj totiž má slibovat hlasitější zvuk, větší basy a lepší tonalitu. Díky internímu přepracování se pak máme dočkat menšího zkreslení u basů či stabilněji přehrávaných výšek s perfektní ostrostí. Středy pak mají být hutné a celkově zvukově velmi bohaté a příjemné.

Co se týče výdrže baterie, ta by se měla zlepšit z dřívějších 12 hodin na dvojnásobek, tedy 24 hodin. Nebude chybět ani odolnost podle normy IP67 či samozřejmě kompatibilita s iOS a Androidem. A stejně jako nedávno představené sluchátkové novinky od Beats, i reproduktoru dostane kompatibilitu s lokalizačními službami Apple Find My a Google Find My Device, díky čemuž jej tak bude možné lépe lokalizovat. Nabíjení reproduktoru bude probíhat přes USB-C, které bude přibaleno i přímo do jeho balení. Pokud vás pak zajímá verze Bluetooth, ta bude 5.3 namísto dřívějšího 4.0.

Rozměry novinky budou velmi blízké těm, na které jsme byli zvyklí u dřívější verze Pill reproduktoru. Jeho hmotnost bude 680 gram, zatímco dříve vážil reproduktor 748,5 gramů. Rozměry pak 21,8 x 7,1 x 7,1 cm, přičemž předešlá verze měla rozměry 20,3 x 6,7 x 5,7 cm. Na těle reproduktoru budou k dispozici i nadále fyzické ovládací prvky v čele se středovým tlačítkem pro ovládání hudby či hovorů a tak podobně, k dispozici nicméně bude ale i podpora aktivace hlasového asistenta pouhým hlasovým pokynem. Fajn vychytávkou je pak to, že bude nový Beats Pill podporovat stereo výstup při spárování dvou reproduktorů.

Bohužel, kdy přesně se novinka světu ukáže není zatím tak úplně jasné, stejně jako neznáme její přesnou cenu. Dorazit má nicméně v černé, zlaté a červené barevné variantě.