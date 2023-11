Picasee spustilo Black Friday! Oblíbený ULTIMATE CASE zlevnil o 40 %

Komerční sdělení: Slevové šílenství v podobě Black Friday dorazilo i na oblíbený tuzemský eshop picasee.cz a nutno dodat, že v opravdu velkém stylu. Do slevy se totiž dostala vlajková loď tohoto obchodu ve formě krytu ULTIMATE CASE, který nabízí prvotřídní ochranu vašemu smartphonu a to v kombinaci s líbivým designem, který si můžete sami přizpůsobit skrze své fotky, obrázky či cokoliv jiného. Cena tohoto krytu spadla o neuvěřitelných 40 %, takže není příliš nad čím váhat.

Kryt ULTIMATE CASE byl výrobcem testován v extrémních podmínkách, které ukázaly, že v kombinaci s ochranným sklem přežije telefon v něm pád až z pěti metrů. To proto, že je vyroben z prvotřídního odolného materiálu, který je navíc na těch nejkritičtějších místech zesílen, aby jim byla poskytnuta ještě vyšší ochrana. Super je navíc to, že kryt nepřekrývá jen záda a boky telefonu, ale taktéž modul fotoaparátu, který je tím pádem taktéž skvěle chráněný. Co se pak týče vašich fotografií, obrázků a tak podobně, ty jsou natištěny na vrstvu skrytou mezi zády krytu a zadním tvrzeným plexisklem, které jim dodá taktéž maximální ochranu a vy si tak můžete být jistí tím, že budou vypadat dlouhou dobu naprosto perfektně – ostatně, jako celý kryt. Kombinace lesklých zad z plexiskla, vašeho designu a černých hran totiž působí skutečně luxusním dojmem. A co se týče odolnosti, za tu můžeme dát ruku do ohně i my v naší redakci, jelikož jsme taktéž měli možnost kryt vyzkoušet. Naše dojmy si můžete přečíst v recenzi zde.

Kryty Picasee ULTIMATE CASE lze sehnat ve verzi s MagSafe a bez MagSafe, přičemž sleva 40 % platí na oba typy. Zatímco verze bez MagSafe vychází standardně na 748 Kč, díky slevě je kryt k dostání za fantastických 448 Kč! A co se týče ULTIMATE MagSafe, jeho standardní cenovka je 990 Kč, avšak po slevě za něj zaplatíte jen 595 Kč! Není tedy příliš na co čekat – tím spíš, když akce trvá jen do 24. listopadu.

Kryty Picasee ULTIMATE CASE seženete zde