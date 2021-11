Recenze krytu Picasee ULTIMATE: Nerozsekali jsme v něm iPhone ani ze tří metrů na beton

Padá vám váš smartphone často z ruky? Pak by se vám mohla tato recenze velmi líbit. Do redakce nám totiž na testování dorazily kryty ULTIMATE CASE od Picasee, které v sobě skloubí extrémní odolnost spolu s líbivým designem a kvalitním zpracování. A jelikož s nimi máme již crash testy – doslova – za sebou, nezbývá mi než vám představit jejich (skvělý) výsledek. A dopředu říkám, že vás v následujících řádcích čeká něco, co vám na našem magazínu přinášíme málokdy.

Technické specifikace

Kryty Picasee ULTIMATE CASE jsou tvořeny poměrně nepoddajnou silikonovo-plastovou kostrou, která obepíná jak boky, tak záda telefonu včetně fotomodulu. Ze zad tak díky tomu “koukají” jen objektivy fotoaparátů, které jsou zapuštěny mírně pod úroveň krytu (alespoň v případě námi testovaného iPhonu 12), aby byly při pádech na záda chráněny a vždy to schytalo spíše jejich okolí než sklo na objektivech. Záda jsou pak chráněna ještě lesklým tvrzeným plastem, pod který je výrobce schopen vložit vlastní potisk a tím tak kryt skvěle přizpůsobit každému uživateli. Na bocích krytu nechybí ochrana tlačítek či speciální plošky sloužící pro jistější úchop. Dále zde naleznete otvory pro provlečení šňůrky například pro připnutí na klíče či na jakýkoliv přívěšek.

Na přední straně mají hrany krytu mírný přesah přes displej, díky čemuž tak není problém položit jím telefon směrem dolů, protože nehrozí riziko poškrábání. Samozřejmostí je pak i kompatibilita s tvrzenými skly, jejichž využívání doporučuje pro maximalizaci ochrany i samotný výrobce a se kterým jsem tedy kryty testoval i já.

Zpracování a (vlastní) design

Přiznám se, že na zpracování krytů jsem byl poté, co jsem se dozvěděl o jejich zápůjčce do redakce, velmi zajímavý. Prakticky všechny extrémně odolné kryty, které mi doposud prošly rukama, byly totiž velmi robustní, což jim sice vysokou míru ochranu skutečně poskytovalo, o komfortním používání (a líbivém designu) se však zpravidla úplně mluvit nedalo. O to víc mě překvapilo, když jsem rozbalil krabici obsahující vlastně na pohled klasické kryty, které mě zpracováním absolutně neuráží, protože se v nich telefon drží v ruce téměř stejně jako bez nich. Při bližším pohledu na ně je navíc vidět, že si na nich dal výrobce skutečně záležet, jelikož jsou dotažené na každičkém místě a díky tomu působí opravdu kvalitně. Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Člověka však na ULTIMATE krytech nepotěší “jen” jejich klasický design, ale i možnost jejich přizpůsobení. Pod zadní tvrzený plast vám totiž prodejce natiskne prakticky cokoliv, co vás jen napadne, díky čemuž si tak můžete svůj telefon skvěle přizpůsobit. Škoda jen, že jsou v současnosti k dispozici jen kryty s černou “kostrou”, která se nemusí ke každé uživatelské grafice tak úplně hodit. Pokud jste ale s černou v pohodě, není zde vlastně co vyčíst.

Testování

Testování krytů ULTIMATE od Picasee byla upřímně celkem jízda. Výrobce jim totiž věří natolik, že se mi s nimi nebál poslat zbrusu nový iPhone 12 se slovy “ten je na crash testy”. Jasně, Picasee se nikdy netajilo tím, že krytu bezmezně věří, což se snaží ostatně dokázat i doživotní zárukou na něj, ale že až takto, to mě upřímně překvapilo. Přeci jen, pády telefonů jsou vždy solidní loterií a riskovat, že mi při pádu kryt nezafunguje a telefon se poškodí je v mých očích opravdu velká odvaha. S odstupem času však musím říci, že možná spíš jakási sázka na jistotu.

Nabídky pokusit se pády a hody zlikvidovat iPhone 12 jsem samozřejmě rád využil, protože mě i samotného moc zajímalo, jak si s nimi opěvovaný kryt poradí. Pády telefonu jsem prováděl opakovaně a to konkrétně na laminátovou plovoucí podlahu podloženou klasickou izolační horbou, která byla na betonu (pro tyto účely jsem si postavil testovací podlahu na dvoře mého domu, což můžete vidět na videu níže) a pak přímo na beton, respektive betonovou zahradní dlažbu. Telefon dopadal na zem v různých úhlech a z různých výškách, které začínaly na zhruba metru a půl a končily asi na třech metrech, což jsou hodnoty, se kterými by neměl mít kryt problém. Výrobce se u něj chlubí tím, že zvládl crash testy až z pěti metrů. Házet ho z takové výšky mi ale přišlo trochu zbytečné, protože člověku ve výsledku telefon stejně většinou padá z výšek daleko nižších. A jak tedy test pádů dopadl?

Při pádech na laminátovou podlahu, která je oproti betonu logicky měkčí, ani přes mnoho opakování nedošlo k absolutně žádnému poškození telefonu a to ani v situacích, kdy se mi telefon od podlahy odrazil a dopadl vedle na dlažbu. Co se pak týče stavu krytu, ani ten se při opakovaných pádech nezměnil a stále vypadalo jako nový. Na podlaze se totiž neměl o co obrousit, takže jej člověk vždy zvedal ve stavu, ve kterém jej na zem i házel.

Přiznám se, že úspěch krytu na laminátové podlaze jsem tak nějak čekal, ale v případě betonu jsem si výsledkem úplně jist nebyl. O to víc mě překvapilo, když po prvních několika pádech telefon vypadal stále jako nový – ať už se bavíme o displeji, skleněných zádech či hliníkových rámečcích, pády z 1,5 až 1,7 metru se na nich nepodepsaly a to ani v případě, že se při nich telefon v krytu různě odrážel od země či na zem dopadal v různých úhlech a rotacích. Za mě tedy naprosto impozantní výsledek, jelikož právě tyto pády nejvěrněji simulují reálný život, ve kterém člověku padají telefony většinou právě takto. Jasně, nějaké ty šrámy už v tomto případě na krytu naleznete, ale v mém případě se jednalo maximálně o drobné důlky či rýhy – tedy nic, co by používání krytu jakkoliv znemožnilo.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Poslední pády si užil telefon z výšky zhruba tří metrů a to opět na tvrdý beton. Musím říci, že zde už jsem upřímně čekal, že se nějaké to poškození prostě projevit musí, protože se jedná o pořádnou výšku a náraz na brutálně tvrdý povrch. Telefon se z této výšky proletěl celkem dvakrát, přičemž po prvním pádu měl je mírně naštípnutý spodní roh tvrzeného skla. Co se týče druhého pádu, myslel jsem si, že se jedná o konečnou. Dopad byl totiž celkem ošklivý, stejně jako zvuk, který při tom vyšel. Po zvednutí telefonu ze země bylo sice tvrzené sklo relativně solidně rozštípané, ale po jeho sloupnutí jsem (upřímně s úlevou) zjistil, že je displej bez jakéhokoliv poškození a totéž pak platilo i o zádech telefonu.

Kromě pádů jsem otestoval i odolnost zadního plastu proti poškrábání či jiným typům poškození. Zde je třeba říct, že ačkoliv se kryty podařily poškrábat celkem brutálně, vždy k tomu byl potřeba jednak relativně ostrý nástroj a jednak solidní tlak. Nikdy jsem se navíc “neproškrábal” až k motivu pod plastem, který tedy skutečně vydrží v nepoškozeném stavu i při velkých nehodách. Pokud tedy nosíte telefon například v brašně s klíči, drobnými mincemi či jinými ostrými předměty s potenciálem poškrábání telefonu, vězte, že pokud se budou o kryt jen mírně otírat, rýhy by se na něm objevit neměly.

Resumé

Abych byl upřímný, dlouho jsem se u recenze nevyřádit tak jako u testování ULTIMATE krytu od Picasee. O to víc mě těší, že můžu po všech peripetiích, které jsem krytu přichystal, říci, že je opravdu skvělý a telefon dokáže ochránit naprosto extrémním způsobem. Upřímně jsem podobný výsledek opravdu nečekal, protože jsem viděl již spousty pádů telefonů v krytech a se skly, které však dopadly naprosto fatálně. Je navíc super vidět, že prvotřídní ochranu vám nemusí poskytnout jen nekompaktní monstra s ocelovými rámečky, ale i na první pohled klasické kryty, za které se nemusíte ve společnosti stydět. Pokud tedy hledáte kousek, který si můžete designově přizpůsobit k obrazu svému a zároveň který vám dodá excelentní ochranu, myslím, že jste jej právě našli. 748 Kč, na které kryt vychází, se za něj dát rozhodně vyplatí – tím spíš, když k němu nyní dostanete zdarma i tvrzené sklo.

