Je na stahování aplikací mimo App Store vůbec něco pozitivního? Možná ano

Upřímně řečeno instalace aplikací mimo App Store nabízí v zásadě jen dvě výhody pro uživatele. Tou první je, že si budete mít možnost nainstalovat aplikace, které by Apple do App Store neschválil. Ano, může to být nebezpečné a rozhodně to není něco, co bych doporučoval, ovšem na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že Apple neschvaluje také aplikace, ve kterých je explicitní obsah a tak podobně. Pokud tedy tyto věci vyhledáváte, budete jich mít zřejmě v iPhone do budoucna víc než nyní. Že by se objevily aplikace, které umožní věci, jako například měnit něco v systému nebo využívat cokoli, co nyní aplikace nesmějí, na to můžeme rovnou zpaomenout, protože to nezávisí na tom, zda si aplikaci stáhnete v App Store nebo kdekoli jinde, ale na tom, co aplikaci umožňuje samotný operační systém a na tom se nic měnit nebude.

Tou mnohem zajímavější výhodou může být fakt, že vývojáři, kteří aplikace nabídnout mimo App Store, nebudou s největší pravděpodobností muset Applu platit 30% podíl ze zisků. Každá aplikace, která se prodává v App Store, totiž podléhá tomuto poplatku, jenž si Apple účtuje za distribuci. Když tento poplatek odpadne, mohlo by se stát, že zejména pro větší hráče na trhu, jako jsou například vývojáři AAA her, bude mnohem zajímavější své hry portovat pro iOS. Výkon iPhone 15 Pro a iPadů s procesory řady „M“ totiž bude dostatečný na to, abychom hry spustili a když budou hru prodávat za 1000Kč, najednou jim na účtě skončí 1000Kč a nikoli pouze 700Kč po odečtení poplatku Applu. Mohlo by to tedy znamenat, že se do vývoje, respektive portování aplikací pustí i studia, která doposud o iOS nejevila příliš zájem a když, tak pouze nějakými mobilními variantami svých tříačkových titulů. A to může svým způsobem odstartovat malou aplikační revoluci na iPhonech.